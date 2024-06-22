Калинская о том, что они с Синнером вышли в финал в один день: «Я просто стараюсь быть не хуже него»

Теги ATP WTA Terra Wortmann Open Анна Калинская Янник Синнер Bett1open Теннис

Анна Калинская отреагировала на то, что они с Янником Синнером вышли в финалы в один день.

На «Ролан Гаррос» итальянец подтвердил, что они встречаются.

– У вас было время проверить телефон?

– Нет (улыбается).

– Янник вышел в финал в Галле. Итак, вы в финале в Берлине, Янник – в Галле. В чем секрет?

– Я просто стараюсь быть не хуже него (смеется). У него потрясающий год, и сегодня было сложно, потому что обычно я смотрю, а в этот раз мы такие: «Что поделать». Посмотрим, получится ли завтра посмотреть матчи друг друга онлайн. Поздравляю его, я ему сейчас напишу, я очень рада.

16 комментариев
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Надо становиться как Деминор-Бултер и брать титулы в один день)
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+25
Ответ dimmon 5.0
Комментарий скрыт
Так это их проблемы, вроде, или Калинская им задницу должна была подтереть и детей их своей сиськой покормить? Вы давайте все хотелки ваши, а то как-то под лавку слились быстро.
+21
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+20
Вышла в финал по мадридской схеме Феликса
+9
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Ответ Sincere
Надо становиться как Деминор-Бултер и брать титулы в один день)
Прямо с уст забрали, тоже хотел такое же написать, надеюсь они оба завтра выиграют финалы, по крайней мере очень хотелось, чтобы так и было, удачи Анне и Яннику)))
+9
-1
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Ответ Eugenie Nation
Яннику главное о раздельном бюджете позаботиться. А то такие совпадения будут происходить не часто
Он же немец, у них всё строго. Равноправие.
+6
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+5
Ответ dimmon 5.0
Комментарий скрыт
Есть ещё один нюанс: Анна свои шесть геймов четвертьфинала играла сегодня, а Вика свои четыре гейма - вчера.
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+2
Ответ Саша Мокрушин
По вашему итальянец это немец *
Он тиролец и первый его язык немецкий)) итальянский начал учить в школе по его же признанию. К примеру посмотрите на ютюбе ролик где он приезжает в родной город, там его встречают на площади и он берет в руки микрофон и говорит на немецком обращаясь к жителям городка.
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Раз обещала быть не хуже, надо соответствовать. Но вот вопрос, будет -ли завтра Янник победителем? Но думаю всем конечно хочется успеха обоим, тем более Ане просто необходимо выиграть свой первый титул.
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Ответ Саша Мокрушин
По вашему итальянец это немец *
по фамилии можно догадаться.
итальянские обычно (может, даже всегда) заканчиваются на гласную букву
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Ответ Николай Володин
Мне кажется у них дружеские отношения))
Комментарий удален модератором
Ответ Николай Володин
Через год посмотрим кто прав)))
А причем тут через год? У них сейчас букетно-конфетный период) и через год они могут продолжать встречаться
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Ответ Николай Володин
Через год посмотрим кто прав)))
Видимо хотели сказать - через 9 месяцев? )
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Ответ Dym86
Он же немец, у них всё строго. Равноправие.
По вашему итальянец это немец *
+2
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