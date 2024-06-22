Калинская о том, что они с Синнером вышли в финал в один день: «Я просто стараюсь быть не хуже него»

Анна Калинская отреагировала на то, что они с Янником Синнером вышли в финалы в один день.

На «Ролан Гаррос» итальянец подтвердил, что они встречаются.

– У вас было время проверить телефон?

– Нет (улыбается).

– Янник вышел в финал в Галле. Итак, вы в финале в Берлине, Янник – в Галле. В чем секрет?

– Я просто стараюсь быть не хуже него (смеется). У него потрясающий год, и сегодня было сложно, потому что обычно я смотрю, а в этот раз мы такие: «Что поделать». Посмотрим, получится ли завтра посмотреть матчи друг друга онлайн. Поздравляю его, я ему сейчас напишу, я очень рада.