Андрееску о победе над Осакой: «Сегодня, наверное, просто был мой день. Играй мы завтра, может, выиграла бы она»

Бьянка Андрееску оценила победу над Наоми Осакой в четвертьфинале в Хертогенбоше.

Канадка выиграла со счетом 6:4, 3:6, 7:6(3).

«Я чувствую себя очень, очень хорошо. Играть против кого-то вроде нее… По крайней мере, теперь я понимаю, на каком уровне нахожусь. Для меня это второй турнир после возвращения, так что не жалуюсь. Спасибо всем за поддержку, она много для меня значит.

Думаю, сегодня мы обе показали очень высокий уровень тенниса. Победить могла любая. Я говорила себе: «Что будет, то будет. Хочу просто выложиться на 100%». Так и получилось, я очень рада.

Думаю, я хорошо подавала и принимала. Первые несколько ударов всегда очень важны. Сегодня, наверное, просто был мой день. Играй мы завтра, может, выиграла бы она. Наверное, сегодня просто мой день».