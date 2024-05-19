Тим, Шварцман, Пэр и другие узнали соперников по первому кругу квалификации «Ролан Гаррос»

Прошла жеребьевка квалификации «Ролан Гаррос», которая стартует завтра.

У мужчин первым сеяным стал Кристиан Гарин, который на старте сыграет с Уго Бланше.

Двукратный финалист Доминик Тим (11) поборется с Франко Агаменоне, Диего Шварцман (29) – с Лукашем Ноймайером. Для Тима и Шварцмана это будет последнее выступление в Париже.

Бенуа Пэр (30) встретится с Йозефом Коваликом, Люка Пуй – с Хамадом Медьедовичем (15).

Полная мужская сетка здесь.

У женщин посев возглавила Сара Эррани. В первом круге она сыграет с Энн Ли.

Анастасия Захарова начнет выступление матчем с Анной Бондар (3), Полина Кудерметова – с Кимберли Биррелл.

Екатерина Макарова встретится с Робин Монтгомери, Анастасия Тихонова – с Джейми Фурлис.

Соперницей Оксаны Селехметьевой станет Дестани Айява, Юлии Авдеевой – Эмилиана Аранго.

Полная женская сетка здесь.