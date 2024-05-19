Тим, Шварцман, Пэр и другие узнали соперников по первому кругу квалификации «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Сара Эррани Бенуа Пэр Доминик Тим Люка Пуй Кристиан Гарин Диего Шварцман Анастасия Тихонова Анастасия Захарова Оксана Селехметьева Полина Кудерметова Екатерина Макарова 1996 Теннис

Прошла жеребьевка квалификации «Ролан Гаррос», которая стартует завтра.

У мужчин первым сеяным стал Кристиан Гарин, который на старте сыграет с Уго Бланше.

Двукратный финалист Доминик Тим (11) поборется с Франко Агаменоне, Диего Шварцман (29) – с Лукашем Ноймайером. Для Тима и Шварцмана это будет последнее выступление в Париже.

Бенуа Пэр (30) встретится с Йозефом Коваликом, Люка Пуй – с Хамадом Медьедовичем (15).

Полная мужская сетка здесь.

У женщин посев возглавила Сара Эррани. В первом круге она сыграет с Энн Ли.

Анастасия Захарова начнет выступление матчем с Анной Бондар (3), Полина Кудерметова – с Кимберли Биррелл.

Екатерина Макарова встретится с Робин Монтгомери, Анастасия Тихонова – с Джейми Фурлис.

Соперницей Оксаны Селехметьевой станет Дестани Айява, Юлии Авдеевой – Эмилиана Аранго.

Полная женская сетка здесь.

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