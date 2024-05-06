Рим (ATP). Медведев в одной четверти с Хуркачем, Рублев – с Циципасом, Джокович во втором круге может сыграть с Сафиуллиным
Прошла жеребьевка ATP 1000 в Риме.
Даниил Медведев встретится с победителем матча между Джеком Дрэйпером и Борной Чоричем. Андрей Рублев в первом матче сыграет против Маркоса Гирона или Эмиля Руусувуори.
Карен Хачанов во втором круге поборется с Александром Шевченко или Фабианом Марожаном.
Роман Сафиуллин в первом матче встретится с квалифаером, и в случае победы дальше сыграет с Новаком Джоковичем.
Павел Котов сыграет с Алексом Микельсоном, Аслан Карацев – с Маккензи Макдональдом.
Рафаэль Надаль встретится с квалифером, и в случае победы выйдет на Хуберта Хуркача.
Полная сетка здесь.