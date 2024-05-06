Рим (ATP). Медведев в одной четверти с Хуркачем, Рублев – с Циципасом, Джокович во втором круге может сыграть с Сафиуллиным

Прошла жеребьевка 1000 в Риме.

встретится с победителем матча между и . в первом матче сыграет против Маркоса Гирона или .

во втором круге поборется с или .

в первом матче встретится с квалифаером, и в случае победы дальше сыграет с .

сыграет с Алексом Микельсоном, – с .

встретится с квалифером, и в случае победы выйдет на .

Полная сетка здесь.