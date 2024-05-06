Рим (ATP). Медведев в одной четверти с Хуркачем, Рублев – с Циципасом, Джокович во втором круге может сыграть с Сафиуллиным

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Борна Чорич Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Маккензи Макдональд Роман Сафиуллин Даниил Медведев Хуберт Хуркач Эмиль Руусувуори Джек Дрэйпер Павел Котов Фабиан Марожан Александр Шевченко Теннис

Прошла жеребьевка ATP 1000 в Риме.

Даниил Медведев встретится с победителем матча между Джеком Дрэйпером и Борной Чоричем. Андрей Рублев в первом матче сыграет против Маркоса Гирона или Эмиля Руусувуори.

Карен Хачанов во втором круге поборется с Александром Шевченко или Фабианом Марожаном.

Роман Сафиуллин в первом матче встретится с квалифаером, и в случае победы дальше сыграет с Новаком Джоковичем

Павел Котов сыграет с Алексом Микельсоном, Аслан Карацев – с Маккензи Макдональдом.

Рафаэль Надаль встретится с квалифером, и в случае победы выйдет на Хуберта Хуркача

Полная сетка здесь.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главное без травм.
0
0
0
Руняша и Надаль в четвертом круге могут встретиться, хочется..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий