Гауфф впервые выиграла матч 6:0, 6:0
Коко Гауфф за 51 минуту разгромила Аранту Рус во втором круге в Мадриде – 6:0, 6:0. Американка проиграла Рус всего 18 очков.
У Гауфф 14 виннерсов и 10 невынужденных ошибок, у Рус – два и 15 соответственно.
Гауфф впервые в карьере не отдала в матче ни одного гейма. Ранее она восемь раз проигрывала по одному гейму.
Это третий раз в истории турнира, когда матч закончился с двумя баранками. В 2011-м Виктория Азаренко так обыграла Веру Душевину, в 2019-м Симона Халеп – Викторию Грунчакову.