Гауфф впервые выиграла матч 6:0, 6:0

за 51 минуту разгромила во втором круге в Мадриде – 6:0, 6:0. Американка проиграла Рус всего 18 очков.

У Гауфф 14 виннерсов и 10 невынужденных ошибок, у Рус – два и 15 соответственно.

Гауфф впервые в карьере не отдала в матче ни одного гейма. Ранее она восемь раз проигрывала по одному гейму.

Это третий раз в истории турнира, когда матч закончился с двумя баранками. В 2011-м так обыграла , в 2019-м – Викторию Грунчакову.