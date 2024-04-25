Гауфф впервые выиграла матч 6:0, 6:0

Теги Вера Душевина WTA Виктория Азаренко Симона Халеп Аранта Рус Mutua Madrid Open Виктория Грунчакова Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф за 51 минуту разгромила Аранту Рус во втором круге в Мадриде – 6:0, 6:0. Американка проиграла Рус всего 18 очков.

У Гауфф 14 виннерсов и 10 невынужденных ошибок, у Рус – два и 15 соответственно.

Гауфф впервые в карьере не отдала в матче ни одного гейма. Ранее она восемь раз проигрывала по одному гейму.

Это третий раз в истории турнира, когда матч закончился с двумя баранками. В 2011-м Виктория Азаренко так обыграла Веру Душевину, в 2019-м Симона Халеп – Викторию Грунчакову.

2 комментария
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Такие матчи и должны проходить раз в несколько лет. Потому что когда что-то возводится в абсолют, то оно становиться фальшью.
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