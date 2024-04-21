Мадрид (WTA). Потапова начнет турнир матчем со Шнайдер, Мирра Андреева – с Таунсенд, Радукану встретится с Плишковой

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Мадриде.

Под первым номером посеяна . В одну четверть с ней попала (5)

Во второй четверти турнир начнут (3) и (8). В этой же части сетки (15) и (17).

встретится с Анастасией Потаповой.

поборется с .

В третью четверть попали (6) и (4). (20), (10), (14) и (24) тоже начнут со второго круга.

встретится с квалифаером.

В нижнюю часть сетки попали (7) и (2).

сыграет с , – с .

Полностью сетка здесь.