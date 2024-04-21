Мадрид (WTA). Потапова начнет турнир матчем со Шнайдер, Мирра Андреева – с Таунсенд, Радукану встретится с Плишковой
Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Мадриде.
Под первым номером посеяна Ига Швентек. В одну четверть с ней попала Мария Саккари (5)
Во второй четверти турнир начнут Коко Гауфф (3) и Онс Жабер (8). В этой же части сетки Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (17).
Диана Шнайдер встретится с Анастасией Потаповой.
Эмма Радукану поборется с Каролиной Плишковой.
В третью четверть попали Циньвэнь Чжэн (6) и Елена Рыбакина (4). Анастасия Павлюченкова (20), Дарья Касаткина (10), Екатерина Александрова (14) и Анна Калинская (24) тоже начнут со второго круга.
Анна Блинкова встретится с квалифаером.
В нижнюю часть сетки попали Маркета Вондроушова (7) и Арина Соболенко (2).
Мирра Андреева сыграет с Тэйлор Таунсенд, Элина Аванесян – с Робин Монтгомери.
Полностью сетка здесь.
Потом все 16 летние юниорки как то очень далеко от неё во второй сотне рейтинга
А внизу вообще не понятно, там и отдохнувшая Коллинз может продолжить свою серию побед.
Из россиянок кажется наилучшие шансы только у Павлюченковой/Касаткиной пройти как можно дальше, может еще Александрова
2 я тебя уже просил мне не писать. У меня нервы поднимаются от твоей глупости