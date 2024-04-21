Мадрид (WTA). Потапова начнет турнир матчем со Шнайдер, Мирра Андреева – с Таунсенд, Радукану встретится с Плишковой

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Mutua Madrid Open Каролина Плишкова Тэйлор Таунсенд Онс Жабер Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Маркета Вондроушова Анна Блинкова Мария Саккари Екатерина Александрова Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Ига Швентек Людмила Самсонова Робин Монтгомери Эмма Радукану Циньвэнь Чжэн Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Мадриде.

Под первым номером посеяна Ига Швентек. В одну четверть с ней попала Мария Саккари (5)

Во второй четверти турнир начнут Коко Гауфф (3) и Онс Жабер (8). В этой же части сетки Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (17).

Диана Шнайдер встретится с Анастасией Потаповой.

Эмма Радукану поборется с Каролиной Плишковой.

В третью четверть попали Циньвэнь Чжэн (6) и Елена Рыбакина (4). Анастасия Павлюченкова (20), Дарья Касаткина (10), Екатерина Александрова (14) и Анна Калинская (24) тоже начнут со второго круга.

Анна Блинкова встретится с квалифаером.

В нижнюю часть сетки попали Маркета Вондроушова (7) и Арина Соболенко (2).

Мирра Андреева сыграет с Тэйлор Таунсенд, Элина Аванесян – с Робин Монтгомери.

Полностью сетка здесь.

19 комментариев
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Ответ RoyalSpirit:
Расстраивает, что не вижу в игре Мирры в этом году никакого прогресса :(
Может это её максимум, в её то возрасте
Потом все 16 летние юниорки как то очень далеко от неё во второй сотне рейтинга
+3
0
+3
Ответ afry
А где же Веснина? Она вроде написала, что будет играть.
В паре, видимо. Веснина же одиночку уже давно не играет.
+3
0
+3
Ответ Николай Володин
Ане лучше сразу сняться,адовая сетка Костюк Рыбакина....
Просто любуйся ею на корте и не жди от неё каких-то свершений, на душе будет легче)
+4
-2
+2
Ответ Eugenie Nation
Иге наконец-то повезло Элина - Вика 3 круг Эмма сразу под березку( Марта - Лена 3 круг Андреева отлетит во 2 от Носковой Наконец-то Арине дали норм сетку, Крейчи, Даня, Маркета
Настолько бездарная и слабейшая первая ракетка, что боится сложных соперниц по сетке?🤣
+6
-4
+2
Опять Ане Калинской нажереребили Рыбакина))))Идиоты организаторы!!!!!🤬🤬🤬
+2
-1
+1
Ответ Jefri AG
Просто любуйся ею на корте и не жди от неё каких-то свершений, на душе будет легче)
Когда она проигрывает или снимается очень тяжело любоваться ее красотой...
+2
-1
+1
Ответ Михаил Пригода
Андреева и в первом может отлететь от Тейлор
шанс есть, но небольшой, а вот второй круг выглядит конечной, Носкова на подъеме
+1
0
+1
Швентек легкая сетка не вижу, кто вообще ей может проблемы доставить, ну не Саккари же, так что тут финал)
А внизу вообще не понятно, там и отдохнувшая Коллинз может продолжить свою серию побед.
Из россиянок кажется наилучшие шансы только у Павлюченковой/Касаткиной пройти как можно дальше, может еще Александрова
+1
0
+1
А где же Веснина? Она вроде написала, что будет играть.
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Иге наконец-то повезло Элина - Вика 3 круг Эмма сразу под березку( Марта - Лена 3 круг Андреева отлетит во 2 от Носковой Наконец-то Арине дали норм сетку, Крейчи, Даня, Маркета
Андреева и в первом может отлететь от Тейлор
+3
-3
0
Саккари везёт как утопленнице...
0
0
0
Ответ Syndycate
Настолько бездарная и слабейшая первая ракетка, что боится сложных соперниц по сетке?🤣
Комментарий удален модератором
Ответ Eugenie Nation
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
1 знак вопроса ты поставил только что.
2 я тебя уже просил мне не писать. У меня нервы поднимаются от твоей глупости
0
0
0
Расстраивает, что не вижу в игре Мирры в этом году никакого прогресса :(
+2
-2
0
Ответ afry
А где же Веснина? Она вроде написала, что будет играть.
В паре
+1
-1
0
Ответ Николай Володин
Опять Ане Калинской нажереребили Рыбакина))))Идиоты организаторы!!!!!🤬🤬🤬
Никакой радости видеть в сетке Рыбакиной Калинскую опять. А у Швентек сетка халявнейшая.
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Ответ Dym86
Никакой радости видеть в сетке Рыбакиной Калинскую опять. А у Швентек сетка халявнейшая.
Да пройдет Аня максимум одну-две соперницы и снимется
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У Швентек до финала не будет Рыбканой, Сабаленки, да и условная Остапенко только в полуфинале. Александрова, Носкова тоже в нижней половине, так что ждем Швентек в финале, к тому же этого титула нет у Швентек (проигрыш в финале 2023).
+1
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0
Ане лучше сразу сняться,адовая сетка Костюк Рыбакина....
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