Сегодня день рождения Марии Шараповой

Теги Мария Шарапова WTA Теннис

19 апреля исполняется 37 лет Марии Шараповой.

Шарапова – пятикратная чемпионка «Больших шлемов». Она одна из семи обладательниц карьерного Большого шлема в истории профессионального женского тенниса.

Всего на ее счету 36 одиночных и три парных титула уровня WTA. В 2008-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.

Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира.

Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.

В июле 2022-го она родила сына Теодора.

Где живет Мария Шарапова?

«Шарапова? Она у нас диспетчером работала». Чем живет Нягань – родина лучшей теннисистки России

Для нас Шарапова – лучшая спортсменка в истории России. Она несла нашу культуру в мир, а сейчас читает сыну стихи Маяковского

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16 комментариев
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Кто бы что ни говорил, лучшая российская теннисистка в истории, мои поздравления.
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Марию с днём рождения!!! Лучшая российская теннисистка в истории с безумной силой воли
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Легенду с днем рождения! Ох уж этот волшебный 2004-й, сначала Настя Мыскина выигрывает РГ, потом 17-летняя красотка Маша берет Уим, где обыгрывает саму Серену Уильямс, а потом еще и Света Кузнецова берет Юсо.
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Ответ Бекзат Саматович
А потом ни разу не выигрывает Серениту😁
Ну как ни разу то, в википедии хоть статистику забейте, Маша мамбу потом и на итоговом обыгрывала.
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Машенька - самая титулованная теннисистка(!) 21 века, Легенда мирового тенниса, ярчайшая Звезда.
И вдобавок ко всему - красивая, успешная женщина.
С днём рождения Машулю! Всех благ!
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Ответ Евгений Фабиянчук
ожидаю новую зарубу между Графулей и Йенсычем😎
Йенсыча главного фаната пока не видно, может после уроков оставили)
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Шарапова красотка!
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Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Американская теннисистка. И не лучшая, когда есть Серена
Ну прости, что человек, выступающий под российским флагом, проиграл очную битву с центнером стероидов.
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С днем рождения легенду 👑
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