Сегодня день рождения Марии Шараповой
19 апреля исполняется 37 лет Марии Шараповой.
Шарапова – пятикратная чемпионка «Больших шлемов». Она одна из семи обладательниц карьерного Большого шлема в истории профессионального женского тенниса.
Всего на ее счету 36 одиночных и три парных титула уровня WTA. В 2008-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.
Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира.
Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.
В июле 2022-го она родила сына Теодора.
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Для нас Шарапова – лучшая спортсменка в истории России. Она несла нашу культуру в мир, а сейчас читает сыну стихи Маяковского
И вдобавок ко всему - красивая, успешная женщина.
С днём рождения Машулю! Всех благ!