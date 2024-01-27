Синнер об уверенности, что может выиграть ТБШ: «Ее все равно нужно подкреплять делом. Есть люди, которые много говорят, но нужно доказывать свои слова»

Янник Синнер ответил, когда поверил, что может выиграть «Большой шлем».

– Большая тройка доминировала на турнирах «Большого шлема». Карлосу удалось взять два титула, это помогло вам поверить, что вы тоже сможете это сделать, или был какой-то матч или другой момент, когда вы поверили, что сможете выиграть «Большой шлем»?

– Мне кажется, ты не просто выигрываешь матч в этот конкретный день. Ты побеждаешь, потому что готовишься к борьбе. Ты готов морально и физически.

После прошлого года, особенно после концовки сезона, у меня появилась уверенность, что я могу успешно выступать на турнирах «Большого шлема». Но, с другой стороны, ее все равно нужно подкреплять делом. Есть люди, которые много говорят, но нужно доказывать свои слова, потому что в конечном счете ты выходишь на корт и играешь.

Но если не в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то еще через год.

Если честно, я очень спокоен. Я просто стараюсь как можно усерднее работать, и мне кажется, что упорный труд всегда так или иначе окупается, а мы правда прикладываем все усилия ради своей мечты.

Если это произойдет, то хорошо; если нет, то я выложился на 100%, а остальное от меня не зависит. Разумеется, я очень рад успехам Карлоса и тому, что он делает. Когда нам предстоит играть друг против друга, всегда можно ожидать хорошего матча, но в данный момент нужно сказать, что он добился большего, чем я. Он выиграл много «Мастерсов», выиграл несколько «Шлемов». Я его очень уважаю и желаю ему всего наилучшего.

Медведев проиграл Синнеру 3 последних матча. Чем так хорош Янник? И как все исправить в финале Australian Open?