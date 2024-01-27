Синнер об уверенности, что может выиграть ТБШ: «Ее все равно нужно подкреплять делом. Есть люди, которые много говорят, но нужно доказывать свои слова»

Теги ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер ответил, когда поверил, что может выиграть «Большой шлем».

– Большая тройка доминировала на турнирах «Большого шлема». Карлосу удалось взять два титула, это помогло вам поверить, что вы тоже сможете это сделать, или был какой-то матч или другой момент, когда вы поверили, что сможете выиграть «Большой шлем»?

– Мне кажется, ты не просто выигрываешь матч в этот конкретный день. Ты побеждаешь, потому что готовишься к борьбе. Ты готов морально и физически.

После прошлого года, особенно после концовки сезона, у меня появилась уверенность, что я могу успешно выступать на турнирах «Большого шлема». Но, с другой стороны, ее все равно нужно подкреплять делом. Есть люди, которые много говорят, но нужно доказывать свои слова, потому что в конечном счете ты выходишь на корт и играешь.

Но если не в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то еще через год.

Если честно, я очень спокоен. Я просто стараюсь как можно усерднее работать, и мне кажется, что упорный труд всегда так или иначе окупается, а мы правда прикладываем все усилия ради своей мечты.

Если это произойдет, то хорошо; если нет, то я выложился на 100%, а остальное от меня не зависит. Разумеется, я очень рад успехам Карлоса и тому, что он делает. Когда нам предстоит играть друг против друга, всегда можно ожидать хорошего матча, но в данный момент нужно сказать, что он добился большего, чем я. Он выиграл много «Мастерсов», выиграл несколько «Шлемов». Я его очень уважаю и желаю ему всего наилучшего.

Медведев проиграл Синнеру 3 последних матча. Чем так хорош Янник? И как все исправить в финале Australian Open?

9 комментариев
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Ответ bubareska
Что уж так в Даню не веришь?
это просто стратегия сглаза Синнера такая
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Пока Синнер производит впечатление самого адекватного и медийно чистого теннисиста после уходящей биг-3. У остальных же уже в репутации скандалы, конфликты, либо просто психи или странное поведение на корте.
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Янника не задолбало, что его все время про Алькараса что-то спрашивают?
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Перерос Алькараса точно, все помнят что было на юсо 2022.
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Яник с самого начала появления в туре был очень спокойным и даже казался не амбициозным, он играл, набирался опыта как то постепенно, его как будто и не замечали, а он вдруг неожиданно для всех в одночасье заматерел и вышел на другой уровень. Кого то это мне напоминает..)
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Ответ SpalmerE
Пока Синнер производит впечатление самого адекватного и медийно чистого теннисиста после уходящей биг-3. У остальных же уже в репутации скандалы, конфликты, либо просто психи или странное поведение на корте.
щас глорики Алькарас прибегут))
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