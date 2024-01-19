Мирра Андреева в 1/8 Australian Open сыграет с Крейчиковой, у которой ведет 2:0 в личке

Теги Australian Open WTA Сторм Хантер Барбора Крейчикова Мирра Андреева Теннис

Барбора Крейчикова в третьем круге Australian Open обыграла Сторм Хантер – 4:6, 5:7, 6:3.

Чешка седьмой раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» и третий раз подряд сделала это в Мельбурне. В прошлом году она уступила в четвертом круге, в 2022-м – в четвертьфинале.

Теперь она сыграет с Миррой Андреевой, которой уступает 0:2 в личных встречах.

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17 комментариев
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Бог любит троицу. Мирра - вперед!!!
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Крейчиковой еще пару играть, так что шансы Андреевой увеличиваются
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Ну сегодня Пари у которой она раньше легко выиграла в Париже , почти Мирру обыграла
Барбора вцепится еще похлеще ...
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Мирра во всем лучше Крейчиковой, кроме стабильности. Барбора - типичное чешское бревно, приема почти нет.
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Крейчикова вообще-то топ теннисистка,если у нее попрет,Мирре будет тяжко....
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Барбара это не какая то там Пари (72 ракетка) .
Она ТБШ вообще то брала , недавно 💪
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Со Сторм было бы легче, Крейчикова будет заряжена на победу
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у Мирры, кстати, на данный момент уже +50к подписчиков в инстаграме и в сумме 140к, нужны крупные победы, и будет коммерческий успех
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Народ слишком переоценивает личку, а судить по удобству соперницы только по двум матчам вообще огромное заблуждение. Крейчикова в обоих матчах была в достаточно плохой форме. Здесь она тоже не сказать, что блещет, на настрой у нее будет очень серьезный, размочить личку. Тем более, что слайсить Крейчикова тоже хорошо умеет, и мы сегодня видели как раз за разом у Мирры были проблемы со слайсом француженки. Короче, ожидаю серьезную зарубу.
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После тотального уничтожения #6, магического спасения с 1:5 и учитывая, что 2:0 в личке, я бы поставил на рутинное поражение 3,4. Но, к счастью, я не играю, поэтому не огорчусь, если сказка продолжится.
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Ответ sedric
Народ слишком переоценивает личку, а судить по удобству соперницы только по двум матчам вообще огромное заблуждение. Крейчикова в обоих матчах была в достаточно плохой форме. Здесь она тоже не сказать, что блещет, на настрой у нее будет очень серьезный, размочить личку. Тем более, что слайсить Крейчикова тоже хорошо умеет, и мы сегодня видели как раз за разом у Мирры были проблемы со слайсом француженки. Короче, ожидаю серьезную зарубу.
У одноручника слайс как правило прокачан на порядок лучше двуручника, так что Парри в этом отношении намного неприятнее.
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Ответ f0rz
У одноручника слайс как правило прокачан на порядок лучше двуручника, так что Парри в этом отношении намного неприятнее.
Бесспорно, хотя есть такие люди, как Каролина Мухова, двуручник, но с прекрасным слайсом, через который строит игру. Крейчикова тоже умеет помучать в этом плане. Ну и характер у нее на этом турнире на уровне. Матч с Хантер на характере затащила.
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Ответ sedric
Бесспорно, хотя есть такие люди, как Каролина Мухова, двуручник, но с прекрасным слайсом, через который строит игру. Крейчикова тоже умеет помучать в этом плане. Ну и характер у нее на этом турнире на уровне. Матч с Хантер на характере затащила.
Не, безусловно Крейчикова слайсить умеет, я лишь имел ввиду что вряд ли она будет этим заниматься весь матч, как Парри.
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Ответ sedric
Народ слишком переоценивает личку, а судить по удобству соперницы только по двум матчам вообще огромное заблуждение. Крейчикова в обоих матчах была в достаточно плохой форме. Здесь она тоже не сказать, что блещет, на настрой у нее будет очень серьезный, размочить личку. Тем более, что слайсить Крейчикова тоже хорошо умеет, и мы сегодня видели как раз за разом у Мирры были проблемы со слайсом француженки. Короче, ожидаю серьезную зарубу.
Прошлый матч с Парри проходил в том же режиме, но Мирра лучше с этим справилась, но тоже сложности были. Хотя Мирра тогда была менее боевитой и мощной
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Ответ Михаил Пригода
Прошлый матч с Парри проходил в том же режиме, но Мирра лучше с этим справилась, но тоже сложности были. Хотя Мирра тогда была менее боевитой и мощной
Я смотрел тот матч, но там и Парри хуже выглядела чем здесь. Ну и отскоки как то получалось у Мирры лучше читать тогда.
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