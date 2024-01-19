Мирра Андреева в 1/8 Australian Open сыграет с Крейчиковой, у которой ведет 2:0 в личке
Барбора Крейчикова в третьем круге Australian Open обыграла Сторм Хантер – 4:6, 5:7, 6:3.
Чешка седьмой раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» и третий раз подряд сделала это в Мельбурне. В прошлом году она уступила в четвертом круге, в 2022-м – в четвертьфинале.
Теперь она сыграет с Миррой Андреевой, которой уступает 0:2 в личных встречах.
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Барбора вцепится еще похлеще ...
Она ТБШ вообще то брала , недавно 💪