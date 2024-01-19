Анисимова о победе над Бадосой: «В последнем гейме живот заболел очень сильно»

Аманда Анисимова прокомментировала выход в 1/8 финала Australian Open.

Она обыграла Паулу Бадосу – 7:5, 6:4. По ходу матча она вызывала врача из-за проблем с животом.

«Это невероятно. После перерыва я чувствую себя отлично. Самое важное – я снова наслаждаюсь теннисом.

Матч был очень сложным. Паула – настоящий боец. Мне пришлось выжать из себя максимум.

В последнем гейме живот заболел очень сильно. Я просто рада, что все кончено, и я смогла нормально подышать».

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