Анисимова о победе над Бадосой: «В последнем гейме живот заболел очень сильно»

Теги Australian Open WTA Аманда Анисимова Теннис

Аманда Анисимова прокомментировала выход в 1/8 финала Australian Open.

Она обыграла Паулу Бадосу – 7:5, 6:4. По ходу матча она вызывала врача из-за проблем с животом.

«Это невероятно. После перерыва я чувствую себя отлично. Самое важное – я снова наслаждаюсь теннисом.

Матч был очень сложным. Паула – настоящий боец. Мне пришлось выжать из себя максимум.

В последнем гейме живот заболел очень сильно. Я просто рада, что все кончено, и я смогла нормально подышать».

Анисимовой было невыносимо в теннисе. Психику спас 8-месячный перерыв – и живопись

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1 комментарий
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Умничка Аманда, отдых и перезагрузка пошли на пользу. Если не получаешь удовольствия от игры, то добиться чего-то действительно стоящего трудно...
Продолжай наслаждаться жизнью и теннисом в нём ))
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