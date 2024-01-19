Анисимова на втором турнире после 8-месячного перерыва впервые с 2022-го вышла во вторую неделю ТБШ

Теги Australian Open WTA Паула Бадоса Аманда Анисимова Теннис

Аманда Анисимова обыграла Паулу Бадосу в третьем круге Australian Open – 7:5, 6:4. 

Американка проводит второй турнир после 8-месячного перерыва, который она взяла из-за психологических проблем. Она вышла во вторую неделю «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2022.

Всего она шестой раз вышла во вторую неделю ТБШ и третий раз сделала это на Australian Open.

Дальше Анисимова сыграет с Ариной Соболенко.

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2 комментария
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Ну бадоса никакая
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Аманда должна как минимум помучить Сабаленку.
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