Соболенко одержала самую разгромную победу на ТБШ

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Элла Зайдель Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко за 53 минуты обыграла №172 Эллу Зайдель в первом круге Australian Open – 6:0, 6:1.

Соболенко 44-й раз в карьере выиграла сет с баранкой.

Это самая разгромная победа белоруски на «Больших шлемах». Ранее на этом уровне она отдавала соперницам минимум два гейма.

18-летняя Зайдель прошла квалификацию и впервые выступила в основной сетке «Больших шлемов».

Соболенко продолжит защиту титула матчем с 16-летней Брендой Фрухвиртовой.

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13 комментариев
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Бульдозеру, попались одни дети.
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Первая заповедь начинающих теннисисток: не произноси всуе число 300.
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Просто жалко было смотреть. Это не теннис, она как кувалдой в нее била. Никакой мысли, просто физическая мощь, девочка наверное даже не представляла что так можно ракеткой лупить. Спасибо, что хоть гейм престижа отдала.
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+5
Ответ Владимир Боргер
Просто жалко было смотреть. Это не теннис, она как кувалдой в нее била. Никакой мысли, просто физическая мощь, девочка наверное даже не представляла что так можно ракеткой лупить. Спасибо, что хоть гейм престижа отдала.
бедная дитя заплакала ещё))) 😭😭😭
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Белазный стиль неотразим и фатален, особенно для случайных пешеходов и детей
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ещё и довела ребенка до слёз))) 🤐🤐🤐🤐
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Кэфф 13 давали на Зайдель. Любопытно что на Кенин против Швентек дают 12, ну то есть практически аналогично, хотя там ноунеймка с челиков, а тут чемпионка шлема. Кто-нибудь рискнёт, интересно?)
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Ответ Владимир Боргер
Просто жалко было смотреть. Это не теннис, она как кувалдой в нее била. Никакой мысли, просто физическая мощь, девочка наверное даже не представляла что так можно ракеткой лупить. Спасибо, что хоть гейм престижа отдала.
А с чего она должна играть иначе? Это большой турнир, большие деньги, как минимум. Не говоря про физический и психологический заряды на будущие стадии.
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Ответ Jefri AG
Кэфф 13 давали на Зайдель. Любопытно что на Кенин против Швентек дают 12, ну то есть практически аналогично, хотя там ноунеймка с челиков, а тут чемпионка шлема. Кто-нибудь рискнёт, интересно?)
Все брали победу Анисимовой
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