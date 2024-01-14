Соболенко одержала самую разгромную победу на ТБШ

Вторая ракетка мира за 53 минуты обыграла №172 Эллу Зайдель в первом круге Australian Open – 6:0, 6:1.

Соболенко 44-й раз в карьере выиграла сет с баранкой.

Это самая разгромная победа белоруски на «Больших шлемах». Ранее на этом уровне она отдавала соперницам минимум два гейма.

18-летняя Зайдель прошла квалификацию и впервые выступила в основной сетке «Больших шлемов».

Соболенко продолжит защиту титула матчем с 16-летней .

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