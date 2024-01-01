Швентек о победе в миксте со счетом 6:0, 6:0: «Рада, что в моей пекарне появился еще один повар»

Ига Швентек и Хуберт Хуркач прокомментировали разгромную победу над испанцами.

В миксте на они обыграли и Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:0, 6:0 и вышли в четвертьфинал.

«Я рада, что в моей пекарне появился еще один повар. В твиттере пишут, что в Новый год пекарни должны быть закрыты. Но мы здесь», – пошутила в интервью на корте.

На послематчевой пресс-конференции их еще раз спросили о крупной победе.

Журналист: «Судя по тому, что микст длился 40 минут, вы спешили на ужин?»

Швентек: «Для нас это обед».

: «Алехандро здорово играет. Надеюсь, он и дальше будет так хорошо играть. Возможно, я выиграю у него пару матчей и в одиночке» (счет в личных встречах 2:4 – Sports.ru).

Швентек: «Я пытаюсь объяснить Хуби, что нет необходимости доводить до тай-брейка в каждом сете (смеется)».

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