Джокович закрепился на первом месте по проценту выигранных матчей. У него 83,6% побед

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Джимми Коннорс Бьорн Борг Теннис

Новак Джокович занимает первое место по проценту побед.

Серб выиграл 1087 матчей и проиграл 213.

Топ-5 по этому показателю выглядит так:

В последние сезоны Джокович и Надаль сменяли друг друга на позиции лидера, но теперь 24-кратный чемпион «Больших шлемов» закрепился на первом месте.

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14 комментариев
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Великий! Нереальный процент побед, учитывая травмы и длительность карьеры. Ну и вся 5ка - топ, безусловно.
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ув.тов.ЛЭнина или не в курсе, или выдаёт желаемое за действительное.
В "последние сезоны" Nо1е возглавлял этот рейтинг, и НЕ "сменялся" с Рафиком.
Кстати, на 3м месте Борг, Родж только 4й.
А теперь Nо1е обошёл Рафика и по % выигранных финалов (есть у АТР и такой рейтинг)
Джокович: 97-40 (0,708)
Рафик: 92-38 (0,707)
И это при том, что финал Итогового-2014 Новаку в зачёт не включают.
такиедела))))
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Лучший во всём👍‼️
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Ответ Оскар Муравьёв
Ну процент ниже будет по окончании карьеры
Это смотря как будет заканчивать. Если пару лет поражений в первых–вторых кругах, то да. А так у всей Биг-3 процент побед по ходу карьеры только рос, за исключением кризисных отрезков (для Рафы 2015-й и 2016-й, для Роджера 2013-й и 2016-й, для Новака 2017-й и 2018-й).

У Федерера под конец процент был наивысшим за всю карьеру, только чуть-чуть просел в 2021-м. У Новака сейчас тоже максимальный. А вот у Рафы максимум был в 2014-м.

Борг, если бы не возвращался в 90-х и не позорился с 12-ю поражениями подряд, сохранил бы свои 84%. У Коннорса в 1982-м (в 30 лет) было вообще 86%, потом до конца карьеры сильно испортил.
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Джимми рубился по серьезному
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Джок и тут впереди Феди с Рафиком.
Все логично, кто сильнее играет в эту игру тот и первый.)
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Ответ S.Graf
По этому % Новак обошёл Рафика ещё в 2021м году. Далее, на конец сезона: Nо1е - Рафик: 2023: 0,833468068 - 0,830996885 2022: 0,832491582 - 0,831042846 Источник: сайт АТР (официальный), статистика выигранных/сыгранных матчей (официальная), калькулятор (обычный) кактотак))))
Да, если сравнивать процент побед на конец сезона, Джокович лидирует, начиная с 2021, но по ходу прошлого сезона Надаль был выше.
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У Коннорса много матчей 250
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Роджер конечно батя тенниса ! С его стилем игры столько матчей и турниров выиграть ! Ведь он единственный из тройки кто играл ярко в атаку !
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Ответ S.Graf
ув.тов.ЛЭнина или не в курсе, или выдаёт желаемое за действительное. В "последние сезоны" Nо1е возглавлял этот рейтинг, и НЕ "сменялся" с Рафиком. Кстати, на 3м месте Борг, Родж только 4й. А теперь Nо1е обошёл Рафика и по % выигранных финалов (есть у АТР и такой рейтинг) Джокович: 97-40 (0,708) Рафик: 92-38 (0,707) И это при том, что финал Итогового-2014 Новаку в зачёт не включают. такиедела))))
Ещё в прошлом году Надаль был первым по проценту побед, Джокович обошёл его только осенью.
https://www.sports.ru/tennis/1112402906-dzhokovich-stal-igrokom-s-samym-vysokim-proczentom-pobed-v-karere.html
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Ответ Евгений Птицын
Ещё в прошлом году Надаль был первым по проценту побед, Джокович обошёл его только осенью. https://www.sports.ru/tennis/1112402906-dzhokovich-stal-igrokom-s-samym-vysokim-proczentom-pobed-v-karere.html
По этому % Новак обошёл Рафика ещё в 2021м году.
Далее, на конец сезона:
Nо1е - Рафик:
2023: 0,833468068 - 0,830996885
2022: 0,832491582 - 0,831042846
Источник: сайт АТР (официальный), статистика выигранных/сыгранных матчей (официальная), калькулятор (обычный)
кактотак))))
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Ответ Евгений Птицын
Да, если сравнивать процент побед на конец сезона, Джокович лидирует, начиная с 2021, но по ходу прошлого сезона Надаль был выше.
Это когда Nо1е не пускали в Австралию и Штаты, а Рафик на волшебных "уколах в нерв" копытил всё подряд? А когда Новака всё же допустили к рабочему месту, он тут же вернул всё так, как и должно быть.
Ну дык, ув.тов.ЛЭнина пишет о сезонах, а не об отдельных неделях или месяцах))))
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