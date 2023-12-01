Джокович закрепился на первом месте по проценту выигранных матчей. У него 83,6% побед
Новак Джокович занимает первое место по проценту побед.
Серб выиграл 1087 матчей и проиграл 213.
Топ-5 по этому показателю выглядит так:
- Новак Джокович – 83,6%;
- Рафаэль Надаль – 82,9% (1068:220);
- Бьорн Борг – 82,4%; (654:140)
- Роджер Федерер – 82%(1251:275) ;
- Джимми Коннорс – 81,8% (1274:283).
В последние сезоны Джокович и Надаль сменяли друг друга на позиции лидера, но теперь 24-кратный чемпион «Больших шлемов» закрепился на первом месте.
В "последние сезоны" Nо1е возглавлял этот рейтинг, и НЕ "сменялся" с Рафиком.
Кстати, на 3м месте Борг, Родж только 4й.
А теперь Nо1е обошёл Рафика и по % выигранных финалов (есть у АТР и такой рейтинг)
Джокович: 97-40 (0,708)
Рафик: 92-38 (0,707)
И это при том, что финал Итогового-2014 Новаку в зачёт не включают.
такиедела))))
У Федерера под конец процент был наивысшим за всю карьеру, только чуть-чуть просел в 2021-м. У Новака сейчас тоже максимальный. А вот у Рафы максимум был в 2014-м.
Борг, если бы не возвращался в 90-х и не позорился с 12-ю поражениями подряд, сохранил бы свои 84%. У Коннорса в 1982-м (в 30 лет) было вообще 86%, потом до конца карьеры сильно испортил.
Все логично, кто сильнее играет в эту игру тот и первый.)
https://www.sports.ru/tennis/1112402906-dzhokovich-stal-igrokom-s-samym-vysokim-proczentom-pobed-v-karere.html
Далее, на конец сезона:
Nо1е - Рафик:
2023: 0,833468068 - 0,830996885
2022: 0,832491582 - 0,831042846
Источник: сайт АТР (официальный), статистика выигранных/сыгранных матчей (официальная), калькулятор (обычный)
кактотак))))
Ну дык, ув.тов.ЛЭнина пишет о сезонах, а не об отдельных неделях или месяцах))))