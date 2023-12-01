Джокович закрепился на первом месте по проценту выигранных матчей. У него 83,6% побед

Новак Джокович занимает первое место по проценту побед.

Серб выиграл 1087 матчей и проиграл 213.

Топ-5 по этому показателю выглядит так:

В последние сезоны Джокович и Надаль сменяли друг друга на позиции лидера, но теперь 24-кратный чемпион «Больших шлемов» закрепился на первом месте.

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