Синнер и Шелтон претендуют на награду ATP в номинации «Прогресс года», тренер Алькараса – «Тренер года», Зверев – «Возвращение года»
ATP объявила претендентов на свои ежегодные награды по итогам сезона.
Прогресс года:
- Янник Синнер;
- Бен Шелтон;
- Кристофер Юбенкс;
- Маттео Арнальди.
Новичок года:
- Артур Фис;
- Флавио Коболли;
- Люка Ван Аш;
- Доминик Штрикер;
- Алекс Микельсен.
Возвращение года:
- Александр Зверев;
- Гаэль Монфис;
- Ян-Леннард Штруфф;
- Доминик Кепфер.
Тренер года:
- Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци (Янник Синнер);
- Горан Иванишевич (Новак Джокович);
- Хуан Карлос Ферреро (Карлос Алькарас);
- Брайан Шелтон (Бен Шелтон);
- Крейг Бойнтон (Хуберт Хуркач).
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру:
- Карлос Алькарас;
- Григор Димитров;
- Хуберт Хуркач;
- Янник Синнер.
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Почему даже в номинацию не попал ? Ладно тут понять можно , лишний раз не афишировать дискву
Новичок: Фис
Возвращение: Зверев
Тренер: Кэхилл и Ваньоцци
Спортивное поведение и честная игра: Димитров
хех))))