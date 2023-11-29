Синнер и Шелтон претендуют на награду ATP в номинации «Прогресс года», тренер Алькараса – «Тренер года», Зверев – «Возвращение года»

Теги Хуан Карлос Ферреро Гаэль Монфис ATP Горан Иванишевич Григор Димитров Даррен Кейхилл Ян-Леннард Штруфф Александр Зверев Кристофер Юбенкс Хуберт Хуркач Доминик Кепфер Янник Синнер Доминик Штрикер Флавио Коболли Люка Ван Аш Бен Шелтон Алекс Микельсен Артур Фис Маттео Арнальди Теннис

ATP объявила претендентов на свои ежегодные награды по итогам сезона.

Прогресс года:

Новичок года:

  • Артур Фис;
  • Флавио Коболли;
  • Люка Ван Аш;
  • Доминик Штрикер;
  • Алекс Микельсен.

Возвращение года:

Тренер года:

  • Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци (Янник Синнер);
  • Горан Иванишевич (Новак Джокович);
  • Хуан Карлос Ферреро (Карлос Алькарас);
  • Брайан Шелтон (Бен Шелтон);
  • Крейг Бойнтон (Хуберт Хуркач).

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру:

  • Карлос Алькарас;
  • Григор Димитров;
  • Хуберт Хуркач;
  • Янник Синнер.

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11 комментариев
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Medik99
Янник награду за честную игру заслужил в группе на Итоговом.
+6
0
+6
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Plavdawn
Возращение года - Харри если угодно

Почему даже в номинацию не попал ? Ладно тут понять можно , лишний раз не афишировать дискву
+6
-1
+5
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Blader
Ответ Stas Salesov
Джок даже в шорт лист номинации за спортивное поведение и честную игру не попал, хех) А знаете, где его тоже не будет? В фанс фейворит, где открытое голосование. А все потому, что Новак является самым ненавидимым в соцсетях, согласно исследованию этого года :( https://firstsportz.com/tennis-news-novak-djokovic-is-the-most-hated-player-online-reveals-social-media-analytics/ Если что, проголосовать за своего любимого игрока можно до субботы здесь https://www.atptour.com/en/news/atp-awards-2023-fans-favourite
кроме тебя это никого больше не волнует)
+9
-4
+5
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Stas Salesov
Прогресс: Шелтон
Новичок: Фис
Возвращение: Зверев
Тренер: Кэхилл и Ваньоцци
Спортивное поведение и честная игра: Димитров
+7
-3
+4
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Plavdawn
Почему в новичках года есть Стрикер который уже в том году блистал относительно на турнире атп осенью , но нет Шелтона про которого по сути узнал мир только в этом году ?
+3
-2
+1
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S.Graf
Ответ Stas Salesov
Джок даже в шорт лист номинации за спортивное поведение и честную игру не попал, хех) А знаете, где его тоже не будет? В фанс фейворит, где открытое голосование. А все потому, что Новак является самым ненавидимым в соцсетях, согласно исследованию этого года :( https://firstsportz.com/tennis-news-novak-djokovic-is-the-most-hated-player-online-reveals-social-media-analytics/ Если что, проголосовать за своего любимого игрока можно до субботы здесь https://www.atptour.com/en/news/atp-awards-2023-fans-favourite
А теперь начинай нам всем заливать, как АТР крышует Новака.
хех))))
+2
-1
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tanith
Ответ Medik99
Янник награду за честную игру заслужил в группе на Итоговом.
плюсую
+1
0
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Nottingham Forest
Ответ N.S.A.8.5
Как по мне прогресс года должен получить Лехечка или Грикспур
а что они сделали такого, чем заслужили хотя бы попадание в этот список? Ладно еще Грикспур, у него хотя бы 2 титула, но Лехечка абсолютно никакущий
+1
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N.S.A.8.5
Как по мне прогресс года должен получить Лехечка или Грикспур
0
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Eugenie Nation
Ответ Plavdawn
Почему в новичках года есть Стрикер который уже в том году блистал относительно на турнире атп осенью , но нет Шелтона про которого по сути узнал мир только в этом году ?
Мир узнал про Шелтона прошлым летом, хз где ты был
+1
-1
0
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