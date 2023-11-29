Синнер и Шелтон претендуют на награду ATP в номинации «Прогресс года», тренер Алькараса – «Тренер года», Зверев – «Возвращение года»

ATP объявила претендентов на свои ежегодные награды по итогам сезона.

Прогресс года:

Новичок года:

Артур Фис;

Флавио Коболли;

Люка Ван Аш;

Доминик Штрикер;

Алекс Микельсен.

Возвращение года:

Тренер года:

Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци (Янник Синнер);

Горан Иванишевич (Новак Джокович);

Хуан Карлос Ферреро (Карлос Алькарас);

Брайан Шелтон (Бен Шелтон);

Крейг Бойнтон (Хуберт Хуркач).

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру:

Карлос Алькарас;

Григор Димитров;

Хуберт Хуркач;

Янник Синнер.

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