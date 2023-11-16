«Тебе было скучно в Пекине и Вене?». Зрительница пришла на матч Медведева в Турине с плакатом о его поражениях от Синнера
Зрительница посвятила плакат поражениям Даниила Медведева от Янника Синнера.
Она пришла на матч Медведева против Александра Зверева на итоговом турнире с плакатом «Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?».
На плакате было напечатано фото зевающего Медведева с матча против Янника Синнера на итоговом-2021. В тот год турнир впервые проходил в Турине.
Россиянин так отреагировал, когда Синнер повел 5:4 во втором сете и заводил трибуны. Матч закончился со счетом 6:0, 6:7(5), 7:6(8) в пользу Медведева.
В октябре 2023-го Синнер прервал серию из шести поражений от Медведева и обыграл его в двух финалах.
- Нет, я считаю её слегка умноватой
(с))))