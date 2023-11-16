«Тебе было скучно в Пекине и Вене?». Зрительница пришла на матч Медведева в Турине с плакатом о его поражениях от Синнера

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Зрительница посвятила плакат поражениям Даниила Медведева от Янника Синнера.

Она пришла на матч Медведева против Александра Зверева на итоговом турнире с плакатом «Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?».

На плакате было напечатано фото зевающего Медведева с матча против Янника Синнера на итоговом-2021. В тот год турнир впервые проходил в Турине.

Россиянин так отреагировал, когда Синнер повел 5:4 во втором сете и заводил трибуны. Матч закончился со счетом 6:0, 6:7(5), 7:6(8) в пользу Медведева.

В октябре 2023-го Синнер прервал серию из шести поражений от Медведева и обыграл его в двух финалах.

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10 комментариев

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tRIFF
Злопамятная тётка)
+11
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j48s9ts2sn
язва🤡
+4
0
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ToniKroos1999
Клоунада
+6
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Buhmichael
Ахахахах. Ну это прикольно)
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Антон Тимофеев
Ха! Забавно!
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murzzzzzilka
Теперь делом принципа будет обыграть Грешника
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buxtichka66
Обьявляю конкурс, как эту тетю назвать:). По-доброму, по-домашнему будет наверно дура, но как еще?
+1
-1
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S.Graf
Ответ buxtichka66
Обьявляю конкурс, как эту тетю назвать:). По-доброму, по-домашнему будет наверно дура, но как еще?
- Вы считаете её слегка глуповатой?
- Нет, я считаю её слегка умноватой
(с))))
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