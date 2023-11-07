Чемпион юниорского Australian Open-2020 Майо впервые вышел в четвертьфинал ATP

176-я ракетка мира Харольд Майо во втором круге турнира в Меце обыграл Грегуара Баррере – 7:6(2), 2:6, 7:6(5).

21-летний француз впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире ATP. В Меце он прошел квалификацию и одержал две победы над соперниками из топ-100 (№85 Баррере и №79 Есуки Ватануки). До этого у него была лишь одна победа в основном туре.

В четвертьфинале чемпион юниорского Australian Open-2020 сыграет с Юго Эмбером или Домиником Тимом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе