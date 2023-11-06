Надаль выложил фото с тренировки на корте: «Мой понедельник»
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль опубликовал фото с тренировки на корте. Он занимается в своей академии на Мальорке.
«Мой понедельник...» – подписал фото испанец.
Надаль не играет с января из-за травмы бедра. Он перенес операцию, а перед «Ролан Гаррос» сказал, что следующий сезон, скорее всего, станет для него последним в туре.
Надаль завершит карьеру – в следующем году. Сказал, что пропустит «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне
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