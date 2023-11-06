Хантер станет первой ракеткой мира в паре

Теги рейтинги WTA Сторм Хантер Элиза Мертенс Теннис

Сторм Хантер и Элиза Мертенс проиграли Вере Звонаревой и Лауре Зигемунд в полуфинале парного итогового турнира WTA – 3:6, 6:3, 10-5.

Несмотря на поражение, 29-летняя Хантер впервые возглавит парный рейтинг WTA. В этом году австралийка выиграла два турнира серии WTA 1000 ‒ в Риме и Гвадалахаре (оба в паре с Мертенс).

Хантер стала третьей австралийкой в истории, поднявшейся на первую строчку рейтинга в парном разряде после Саманты Стосур и Ренне Стаббс.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий