Хантер станет первой ракеткой мира в паре

Сторм Хантер и Элиза Мертенс проиграли Вере Звонаревой и Лауре Зигемунд в полуфинале парного итогового турнира WTA – 3:6, 6:3, 10-5.

Несмотря на поражение, 29-летняя Хантер впервые возглавит парный рейтинг WTA. В этом году австралийка выиграла два турнира серии WTA 1000 ‒ в Риме и Гвадалахаре (оба в паре с Мертенс).

Хантер стала третьей австралийкой в истории, поднявшейся на первую строчку рейтинга в парном разряде после Саманты Стосур и Ренне Стаббс.

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