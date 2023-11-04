Мец (ATP). Руне снялся, Хачанов начнет со 2-го круга, Шевченко сыграет с квалифаером
Опубликована сетка турнира в Меце, который начнется завтра.
Хольгер Руне вскоре после жеребьевки снялся из-за болезни. На его место в сетке поставили Александра Бублика.
Таким образом, со второго круга начнут Бублик (5), Алекс де Минаур (2), Карен Хачанов (3) и Юго Эмбер (4).
Хачанов встретится с Констаном Лестьенном или квалифаером.
В первом круге Александр Шевченко и Доминик Тим сыграют с квалифаерами.
Стэн Вавринка поборется с Бернабе Сапатой Мираллесом.
Полностью сетка здесь.
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