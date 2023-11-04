Мец (ATP). Руне снялся, Хачанов начнет со 2-го круга, Шевченко сыграет с квалифаером

Опубликована сетка турнира в Меце, который начнется завтра.

вскоре после жеребьевки снялся из-за болезни. На его место в сетке поставили ра Бублика.

Таким образом, со второго круга начнут Бублик (5), (2), (3) и Юго Эмбер (4).

Хачанов встретится с Констаном Лестьенном или квалифаером.

В первом круге Александр Шевченко и сыграют с квалифаерами.

Стэн Вавринка поборется с Бернабе Сапатой Мираллесом.

Полностью сетка здесь.

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