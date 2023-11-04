Мец (ATP). Руне снялся, Хачанов начнет со 2-го круга, Шевченко сыграет с квалифаером

Теги Стэн Вавринка Moselle Open Доминик Тим Карен Хачанов Констан Лестьенн Александр Бублик Алекс де Минаур Бернабе Сапата Мираллес Юго Эмбер Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Опубликована сетка турнира в Меце, который начнется завтра.

Хольгер Руне вскоре после жеребьевки снялся из-за болезни. На его место в сетке поставили Александра Бублика.

Таким образом, со второго круга начнут Бублик (5), Алекс де Минаур (2), Карен Хачанов (3) и Юго Эмбер (4).

Хачанов встретится с Констаном Лестьенном или квалифаером.

В первом круге Александр Шевченко и Доминик Тим сыграют с квалифаерами.

Стэн Вавринка поборется с Бернабе Сапатой Мираллесом.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий