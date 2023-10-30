Рейтинг ATP. Циципас обошел Руне, Хачанов вернулся в топ-15, Шевченко обновил личный рекорд, Тим выпал из топ-100
Полуфиналист Вены Стефанос Циципас обошел Хольгера Руне в новом рейтинге ATP.
Карен Хачанов вернулся в топ-15, Александр Шевченко обновил личный рекорд и стал №61.
Положение на 30 октября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11045
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8805
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7355
|4 (4)
|
Янник Синнер (Италия)
|5000
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|4765
|6 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4300
|7 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4400
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3705
|9 (10)
|Александр Зверев (Германия)
|3460
|10 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3500
|15 (16)
|Карен Хачанов (Россия)
|2340
|16 (15)
|Бен Шелтон (США)
|2355
|19 (19)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|1940
|23 (25)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1570
|33 (30)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1289
|35 (37)
|Аслан Карацев (Россия)
|1203
|41 (46)
|Маттео Арнальди (Италия)
|1037
|45 (43)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1007
|46 (52)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|980
|51 (45)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|922
|63 (83)
|Александр Шевченко (Россия)
|807
|79 (89)
|Гаэль Монфис (Франция)
|727
|82 (81)
|Павел Котов (Россия)
|721
|93 (50)
|Денис Шаповалов (Канада)
|682
|108 (99)
|Доминик Тим (Австрия)
|573
|172 (173)
|Иван Гахов (Россия)
|366
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