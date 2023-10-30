Рейтинг ATP. Циципас обошел Руне, Хачанов вернулся в топ-15, Шевченко обновил личный рекорд, Тим выпал из топ-100

Теги рейтинги ATP Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Янник Синнер Павел Котов Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Полуфиналист Вены Стефанос Циципас обошел Хольгера Руне в новом рейтинге ATP.

Карен Хачанов вернулся в топ-15, Александр Шевченко обновил личный рекорд и стал №61.

FedEx ATP Rankings

Положение на 30 октября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11045
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8805
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7355
4 (4)

Янник Синнер (Италия)

 5000
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4765
6 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4300
7 (6) Хольгер Руне (Дания) 4400
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3705
9 (10) Александр Зверев (Германия) 3460
10 (9) Тэйлор Фриц (США) 3500
15 (16) Карен Хачанов (Россия) 2340
16 (15) Бен Шелтон (США) 2355
19 (19) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1940
23 (25) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1570
33 (30) Александр Бублик (Казахстан) 1289
35 (37) Аслан Карацев (Россия) 1203
41 (46) Маттео Арнальди (Италия) 1037
45 (43) Роман Сафиуллин (Россия) 1007
46 (52) Лоренцо Сонего (Италия) 980
51 (45) Стэн Вавринка (Швейцария) 922
63 (83) Александр Шевченко (Россия) 807
79 (89) Гаэль Монфис (Франция) 727
82 (81) Павел Котов (Россия) 721
93 (50) Денис Шаповалов (Канада) 682
108 (99) Доминик Тим (Австрия) 573
172 (173) Иван Гахов (Россия) 366

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий