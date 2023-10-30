Рейтинг ATP. Циципас обошел Руне, Хачанов вернулся в топ-15, Шевченко обновил личный рекорд, Тим выпал из топ-100

Полуфиналист Вены Стефанос Циципас обошел Хольгера Руне в новом рейтинге ATP.

Карен Хачанов вернулся в топ-15, Александр Шевченко обновил личный рекорд и стал №61.

FedEx ATP Rankings

Положение на 30 октября 2023

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