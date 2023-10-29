Медведев о поражении в финале в Вене: «У меня есть фишка – видимо, я нигде не могу защитить титул»
Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале в Вене.
Он проиграл Яннику Синнеру (6:7(7), 6:4, 3:6) не защитил прошлогодний титул и по-прежнему не выигрывал ни один турнир больше одного раза.
«У меня есть фишка – видимо, я нигде не могу защитить титул. Постараюсь в следующий раз. Но вообще надеюсь сделать это в Париже или еще где-нибудь».
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Не как на шлемах.
Иначе бы Мед просто логично собирал подставки под уже выигранные титулы)