Медведев о поражении в финале в Вене: «У меня есть фишка – видимо, я нигде не могу защитить титул»

Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале в Вене.

Он проиграл Яннику Синнеру (6:7(7), 6:4, 3:6) не защитил прошлогодний титул и по-прежнему не выигрывал ни один турнир больше одного раза.

«У меня есть фишка – видимо, я нигде не могу защитить титул. Постараюсь в следующий раз. Но вообще надеюсь сделать это в Париже или еще где-нибудь».

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