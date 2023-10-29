Медведев о поражении в финале в Вене: «У меня есть фишка – видимо, я нигде не могу защитить титул»

Теги ATP Erste Bank Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале в Вене.

Он проиграл Яннику Синнеру (6:7(7), 6:4, 3:6) не защитил прошлогодний титул и по-прежнему не выигрывал ни один турнир больше одного раза.

«У меня есть фишка – видимо, я нигде не могу защитить титул. Постараюсь в следующий раз. Но вообще надеюсь сделать это в Париже или еще где-нибудь».

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10 комментариев

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Андрей
Есть ещё два турнира, Даня. Форма позволяет попытаться защитить!
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Nikolay Stavrogin
Жаль, что на каждом турнире разные призы за финал.
Не как на шлемах.
Иначе бы Мед просто логично собирал подставки под уже выигранные титулы)
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Hardy
неприятная тенденция в финалах вырисовалась
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Паскаль Шимбонда
Защитить, это именно выиграть, если выиграл в прошлый раз проведения турнира. А вот если через год-два и тд, то просто повторить победный результат на этом турнире, который уже случался.
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Лидия Иванова
Медведеву уже нужно думать о новом сезоне , этот год для него уже закончился! В Париже и на итоговом турнире до финала дойти не получиться потому-что там Джокович и Алькарас играть будут, нужно было сегодня хорошо играть и не допускать ошибок, и набрал бы очки, Медведев может хорошо играть и не допускать ошибок, его матч с Алькарасом пример!
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Генадий Адамов
Ну ладно фишка здесь сыграла, тогда надо было брать финал в Шанхае по этой логике, просто Синнер возмужал, карася будет впредь уничтожать без шансов, остаётся только Новак
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Александр Сабынин
Упустил несколько ключевых мячей. в первом сете после брейка,отдал свою подачу под ноль. Чувствовалась усталость. Не было остроты. но он старался, пытался. Но на другой стороне был Синер, который не хотел уступать и похоже что он подобрал к Дане ключик.
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sedric
Ответ Eugenie Nation
Последние три финала слил как тряпка. Особенно на шлеме, на фоне финала в Цинци, (лучшего матча сезона) так безвольно слить Новаку... А дальше уже ментально-тряпичная яма
В целом согласен, но лучший матч сезона таки финал Уимблдона)
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dedpihto59
Ответ Лидия Иванова
Медведеву уже нужно думать о новом сезоне , этот год для него уже закончился! В Париже и на итоговом турнире до финала дойти не получиться потому-что там Джокович и Алькарас играть будут, нужно было сегодня хорошо играть и не допускать ошибок, и набрал бы очки, Медведев может хорошо играть и не допускать ошибок, его матч с Алькарасом пример!
Очков бы он не набрал, но не потерял бы!
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