Рейтинг ATP. Синнер стал №4, Маннарино вернулся в топ-25, Тим – в топ-80
Янник Синнер дебютировал в топ-5 после победы на турнире в Пекине.
Чемпион Астаны Адриан Маннарино вернулся в топ-25.
В топ-15 Алекс де Минаур и Томми Пол обновили свой лучший рейтинг.
Доминик Тим стал 72-м. Это наивысшая позиция, на которой он стоял после травмы запястья.
Положение на 2 октября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11545
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8715
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7490
|4 (7)
|
Янник Синнер (Италия)
|4910
|5 (4)
|Хольгер Руне (Дания)
|4640
|6 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4615
|7 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4550
|8 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3865
|9 (9)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3605
|10 (10)
|Александр Зверев (Германия)
|3450
|11 (12)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|2685
|12 (13)
|Томми Пол (США)
|2660
|14 (14)
|Карен Хачанов (Россия)
|2385
|23 (34)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1526
|48 (38)
|Йошихито Нишиока (Япония)
|970
|49 (58)
|Себастьян Офнер (Австрия)
|967
|50 (41)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|962
|52 (52)
|Аслан Карацев (Россия)
|943
|72 (81)
|Доминик Тим (Австрия)
|756
|73 (63)
|Грегуар Баррере (Франция)
|753
|84 (85)
|Александр Шевченко (Россия)
|709
|89 (98)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|665
|92 (106)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|656
|96 (118)
|Томаш Махач (Чехия)
|630
|103 (101)
|Павел Котов (Россия)
|610
|163 (165)
|Иван Гахов (Россия)
|384
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