Рейтинг ATP. Синнер стал №4, Маннарино вернулся в топ-25, Тим – в топ-80

Янник Синнер дебютировал в топ-5 после победы на турнире в Пекине.

Чемпион Астаны Адриан Маннарино вернулся в топ-25.

В топ-15 Алекс де Минаур и Томми Пол обновили свой лучший рейтинг.

Доминик Тим стал 72-м. Это наивысшая позиция, на которой он стоял после травмы запястья.

FedEx ATP Rankings

Положение на 2 октября 2023

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