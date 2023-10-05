Рейтинг ATP. Синнер стал №4, Маннарино вернулся в топ-25, Тим – в топ-80

Теги рейтинги ATP Адриан Маннарино Доминик Тим Томми Пол Алекс де Минаур Янник Синнер Теннис

Янник Синнер дебютировал в топ-5 после победы на турнире в Пекине.

Чемпион Астаны Адриан Маннарино вернулся в топ-25.

В топ-15 Алекс де Минаур и Томми Пол обновили свой лучший рейтинг.

Доминик Тим стал 72-м. Это наивысшая позиция, на которой он стоял после травмы запястья.

FedEx ATP Rankings

Положение на 2 октября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11545
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8715
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7490
4 (7)

Янник Синнер (Италия)

 4910
5 (4) Хольгер Руне (Дания) 4640
6 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4615
7 (6) Андрей Рублев (Россия) 4550
8 (8) Тэйлор Фриц (США) 3865
9 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3605
10 (10) Александр Зверев (Германия) 3450
11 (12) Алекс де Минаур (Австралия) 2685
12 (13) Томми Пол (США) 2660
14 (14) Карен Хачанов (Россия) 2385
23 (34) Адриан Маннарино (Франция) 1526
48 (38) Йошихито Нишиока (Япония) 970
49 (58) Себастьян Офнер (Австрия) 967
50 (41) Роман Сафиуллин (Россия) 962
52 (52) Аслан Карацев (Россия) 943
72 (81) Доминик Тим (Австрия) 756
73 (63) Грегуар Баррере (Франция) 753
84 (85) Александр Шевченко (Россия) 709
89 (98) Бенжамен Бонзи (Франция) 665
92 (106) Джек Дрэйпер (Великобритания) 656
96 (118) Томаш Махач (Чехия) 630
103 (101) Павел Котов (Россия) 610
163 (165) Иван Гахов (Россия) 384

 

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