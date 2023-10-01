Димитров о матче с Руне: «Все равно кажется, что я мог бы сыграть чуть лучше, но победа есть победа»

Теги ATP Григор Димитров China Open Хольгер Руне Теннис

Григор Димитров прокомментировал победу над Хольгером Руне в Пекине.

Матч второго круга закончился со счетом 6:3, 7:5. Димитров прервал серию из 12 поражений от топ-5.

«Я сосредоточен на своем уровне. В этом году я проиграл довольно много напряженных матчей против нескольких подобных соперников, поэтому мне очень хотелось еще сильнее прибавить. Мне все равно кажется, что в некоторых моментах я мог бы сыграть чуть лучше, но победа есть победа. Просто нужно немного подумать о том, что можно улучшить.

Если сравнивать первый матч и сегодняшний, то я вижу определенный прогресс, но все равно считаю, что могу еще немного прибавить».

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1 комментарий

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CSKA\LAZIO\Netherlands
👏
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