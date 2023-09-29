Медьедович об отношениях с Джоковичем: «Когда мне что-то нужно, Новак обязательно помогает. Он потрясающий человек»

«‎Очевидно, каждый хочет идти своим путем, чтобы его никто ни с кем не сравнивал. Но я буду счастлив сделать хотя бы часть того, чего добился Новак. Конечно, он величайший игрок всех времен. И не думаю, что когда-либо появятся равные ему по силам.

У нас с Новаком отличные отношения. Когда мне что-то нужно, он обязательно помогает. Мне достаточно написать ему, и он все организует. Также он часто поздравляет меня после хороших матчей и побед. Так что мы на связи. Это здорово, он потрясающий человек», – сказал Медьедович на пресс-конференции.

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