Зверев о возвращении в Китай: «Исторически я довольно неплохо тут выступаю – надеюсь продолжать в том же духе»

Теги WTA Александр Зверев Huajin Securities Zhuhai Championships Павел Котов Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу над Павлом Котовым на турнире Чжухае.

Он выиграл 7:6(5), 4:6, 6:1 и вышел в четвертьфинал.

«Лучшие игроки мира находят способ побеждать, когда они играют не очень хорошо, а сегодня я определенно был далек от своего лучшего тенниса. В итоге я победил, и это самое главное. Я все еще в борьбе.

Думаю, китайские болельщики соскучились по теннису. Мы не были здесь четыре года. За это время столько всего произошло. Мне нравится здесь играть, нравится возвращаться в Китай. Исторически я довольно неплохо тут выступаю – надеюсь продолжать в том же духе».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий