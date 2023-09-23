Зверев о возвращении в Китай: «Исторически я довольно неплохо тут выступаю – надеюсь продолжать в том же духе»

Александр Зверев прокомментировал победу над Павлом Котовым на турнире Чжухае.

Он выиграл 7:6(5), 4:6, 6:1 и вышел в четвертьфинал.

«Лучшие игроки мира находят способ побеждать, когда они играют не очень хорошо, а сегодня я определенно был далек от своего лучшего тенниса. В итоге я победил, и это самое главное. Я все еще в борьбе.

Думаю, китайские болельщики соскучились по теннису. Мы не были здесь четыре года. За это время столько всего произошло. Мне нравится здесь играть, нравится возвращаться в Китай. Исторически я довольно неплохо тут выступаю – надеюсь продолжать в том же духе».

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