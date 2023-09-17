16-летняя Корнеева уступила в финале 80-тысячника во Франции

Алина Корнеева уступила Селин Неф в финале 80-тысячника ITF в Ле-Небуре – 6:4, 2:6, 6:7(7). На решающем тай-брейке 16-летняя россиянка упустила два матчбола.

В пятницу Корнеева и Фиона Ферро выиграли парный турнир, победив в матче за титул Надю и Марину Колб. Это второй и крупнейший взрослый парный титул Корнеевой.

У нее уже есть три взрослых одиночных титула, крупнейший из них – июльский 100-тысячник в Фигейра-да-Фош.

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