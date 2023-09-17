16-летняя Корнеева уступила в финале 80-тысячника во Франции

Теги WTA челленджеры и турниры ITF Алина Корнеева Селин Неф Теннис

Алина Корнеева уступила Селин Неф в финале 80-тысячника ITF в Ле-Небуре – 6:4, 2:6, 6:7(7). На решающем тай-брейке 16-летняя россиянка упустила два матчбола.

В пятницу Корнеева и Фиона Ферро выиграли парный турнир, победив в матче за титул Надю и Марину Колб. Это второй и крупнейший взрослый парный титул Корнеевой.

У нее уже есть три взрослых одиночных титула, крупнейший из них – июльский 100-тысячник в Фигейра-да-Фош.

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14 комментариев

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Григорий Шутров
С одной стороны обидно, с другой злее будет) На этом этапе карьеры лучше чередовать "золото" и "серебро"
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f0rz
Ответ Ivan Stasuk
Все нормально, надеюсь её команда ей объяснит что турниры ITF это для опыта и горевать о проиграном финале долго не стоит, главное очки набраны и опыт поражения получен , тк игру не видел тк нет трансляции сложно оценивать результат, но однако Наеф повезло с днем отдыха) что в этом возрасте конечно важно..
Надеюсь, команда объяснит, что надо дарить легкие очки не нужно от слова совсем. Если бы не такие подарки как при 5-5 и "ровно" на подаче Наеф, то можно было бы и тб избежать. А день отдыха тут не сильно решал, они обе молодые, в таком возрасте восстановление быстрое. Скорее даже наоборот, можно потерять игровой тонус.

А в целом конечно молодец, сначала отыгралась с 1-5 до 5-5, и могла брейковать, а потом и на тб с 1-5 до 6-5, но матчболы надо реализовывать...
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Ivan Stasuk
Все нормально, надеюсь её команда ей объяснит что турниры ITF это для опыта и горевать о проиграном финале долго не стоит, главное очки набраны и опыт поражения получен , тк игру не видел тк нет трансляции сложно оценивать результат, но однако Наеф повезло с днем отдыха) что в этом возрасте конечно важно..
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Григорий Шутров
Ответ Ivan Stasuk
Все нормально, надеюсь её команда ей объяснит что турниры ITF это для опыта и горевать о проиграном финале долго не стоит, главное очки набраны и опыт поражения получен , тк игру не видел тк нет трансляции сложно оценивать результат, но однако Наеф повезло с днем отдыха) что в этом возрасте конечно важно..
В этом возрасте они еще и пары играют и выигрывают параллельно с одиночкой
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Другая_
Обидно, но Наеф тоже проиграла финал Андреевой, упустив матчбол. Главное, что Алина уже в топ-200.
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Григорий Шутров
Ответ Ivan Stasuk
Ну да Алина выиграла пару и вчера тяжелый полуфинал , а Наиф пару не играла после проигрыша и вчера отдыхала , только не говорите что это не важно)
Был бы финал взрослого шлема, снялась бы с пары. А на этом этапе все турниры - часть обучения, не самоцель. Выдерживает организм, нужно играть
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Ответ igorek don
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А отчество у вас какое?
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Мирослав Холод
эррани тоже проиграла в финале, но выигрыш на второй подаче получше чем у 🧢экс первой ракетки_как же приятно звучит(экс первая)
как звуки моря, как рык первой ракетки мира🐅))
проСТи ☺️
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f0rz
Ответ Другая_
Обидно, но Наеф тоже проиграла финал Андреевой, упустив матчбол. Главное, что Алина уже в топ-200.
Так-то да, но могла бы быть 170-й а не 185-й)
С другой стороны на 40 очков меньше защищать придется через год, а это всегда тяжелее.
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Ivan Stasuk
Ответ f0rz
Так-то да, но могла бы быть 170-й а не 185-й) С другой стороны на 40 очков меньше защищать придется через год, а это всегда тяжелее.
Так вы все знаете)) В чем разница между 185 и 170 местом ?
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Другая_
Ответ f0rz
Так-то да, но могла бы быть 170-й а не 185-й) С другой стороны на 40 очков меньше защищать придется через год, а это всегда тяжелее.
15 мест ерунда) Иногда полезно проигрывать в этом возрасте, чтоб жизнь медом не казалась))
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Ivan Stasuk
Ответ f0rz
Надеюсь, команда объяснит, что надо дарить легкие очки не нужно от слова совсем. Если бы не такие подарки как при 5-5 и "ровно" на подаче Наеф, то можно было бы и тб избежать. А день отдыха тут не сильно решал, они обе молодые, в таком возрасте восстановление быстрое. Скорее даже наоборот, можно потерять игровой тонус. А в целом конечно молодец, сначала отыгралась с 1-5 до 5-5, и могла брейковать, а потом и на тб с 1-5 до 6-5, но матчболы надо реализовывать...
А вы игру видели)) ну вам виднее
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Ivan Stasuk
Ответ Григорий Шутров
В этом возрасте они еще и пары играют и выигрывают параллельно с одиночкой
Ну да Алина выиграла пару и вчера тяжелый полуфинал , а Наиф пару не играла после проигрыша и вчера отдыхала , только не говорите что это не важно)
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