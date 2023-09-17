16-летняя Корнеева уступила в финале 80-тысячника во Франции
Алина Корнеева уступила Селин Неф в финале 80-тысячника ITF в Ле-Небуре – 6:4, 2:6, 6:7(7). На решающем тай-брейке 16-летняя россиянка упустила два матчбола.
В пятницу Корнеева и Фиона Ферро выиграли парный турнир, победив в матче за титул Надю и Марину Колб. Это второй и крупнейший взрослый парный титул Корнеевой.
У нее уже есть три взрослых одиночных титула, крупнейший из них – июльский 100-тысячник в Фигейра-да-Фош.
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А в целом конечно молодец, сначала отыгралась с 1-5 до 5-5, и могла брейковать, а потом и на тб с 1-5 до 6-5, но матчболы надо реализовывать...
как звуки моря, как рык первой ракетки мира🐅))
проСТи ☺️
С другой стороны на 40 очков меньше защищать придется через год, а это всегда тяжелее.