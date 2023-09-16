Шварцман больше не работает с Челой, который тренировал его 7 лет

Диего Шварцман больше не работает с тренером Хуаном Игнасио Челой, который входил в его команду семь лет.

За это время Шварцман поднялся в топ-10, дошел до полуфинала «Ролан Гаррос» и дважды до четвертьфинала US Open. Сейчас 31-летний аргентинец – 134-я ракетка мира.

Сейчас Шварцман взял на испытательный срок тренера Бруно Тиберти. Они вместе поехали на выставочный турнир во Франкфурте, где аргентинец выиграл два матча.

Чела и Шварцман поблагодарили друг друга за сотрудничество.

«Однажды зазвонил телефон, и, сам того не зная, так я начал новый этап жизни как тренер. Это было знакомство с тобой как с человеком и как с профессионалом. Если честно, я не ожидал встретить столько самоотдачи, профессионализма, целеустремленности и амбиций.

Ты добился того, о чем мы мечтали, но от чего в свое время были далеки. Ты всецело отдавался своей главной страсти – теннису. Ты жил, чтобы прибавлять каждый день, обдумывая каждую деталь. Мы пережили и невероятно счастливые, и трудные моменты, с которыми сталкиваются все спортсмены.

Сегодня, спустя 7 лет, пришло время расстаться. Я лишь хочу сказать спасибо и пожелать тебе всего наилучшего в будущем. Я по-прежнему буду смотреть все твои матчи и за тебя болеть.

Большое спасибо всем замечательным профессионалам, которые были частью этой команды из разных мест, мы будем радоваться и веселиться при каждой встрече.

Большой семье, которая поддерживает Чапаррито (мекс. «Малыш» – Sports.ru), и всем его друзьям, спасибо за то, что всегда нас поддерживаете. Я вас люблю ❤️», – написал Чела.

Шварцман ответил: «Люблю тебя, Хуанито! Те, кто меня знает, знают, что мне трудно это говорить, но так и было все эти годы. В детстве на меня много кто повлиял, и я встречал невероятных людей. Но ты вселил в меня уникальную уверенность на корте и за его пределами. Каждая минута, каждая шутка, каждый матч, каждая тренировка. Мы всегда хорошо проводили время... Хорошо? ПОТРЯСАЮЩЕ.

Спасибо, что отправился с нами в это приключение и всегда нас терпел. И еще спасибо за заботу не только обо мне, но и обо всех в команде. Эти воспоминания со мной навсегда!!! ❤️❤️ Успехов в будущем».

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