Остапенко повела 4:0 в матчах со Швентек и впервые вышла в 1/4 US Open

Теги US Open WTA Алена Остапенко Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Алена Остапенко обыграла первую ракетку мира Игу Швентек в четвертом круге US Open – 3:6, 6:3, 6:1.

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 повела 4:0 в личных встречах со Швентек. Она стала первой теннисисткой в этом году, обыгравшей польку с 0:1 по сетам.

Остапенко впервые вышла в четвертьфинал US Open. Всего она пятый раз добралась до этой стадии на «Больших шлемах».

Дальше она сыграет с Коко Гауфф.

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28 комментариев

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Alekster
Остапыч, спасибо за хорошие новости с утра. Молодец))
+36
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Syndycate
Теперь и не поймешь, чей клиент Кепка, Рыбки или Остапенко)
+31
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Мирослав Холод
пусть заберёт этот шлем, заслужила !!
+33
-6
+27
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justbored
Хозяйка.
+21
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+21
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rubysmith
Ответ Sergejs K
С такой игрой как в третьем сете со Швёнтек может и до финала дойти.
это скорее разовая акция. но кто эту Алену знает
+15
0
+15
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Sergejs K
С такой игрой как в третьем сете со Швёнтек может и до финала дойти.
+13
0
+13
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tolybasickkk
Наконец то , польские яблоки сбили ))
+9
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+9
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Syndycate
Ответ tolybasickkk
Наконец то , польские яблоки сбили ))
Прожарили от души польские баранки)
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ликуза
Ответ Мирослав Холод
пусть заберёт этот шлем, заслужила !!
Она не стабильна, сегодня она выдала матч жизни так скажем, а завтра провалит. Если как сегодня, то соглашусь, возьмет шлем. В этом сезоне кому Швентек проигрывает, те берут титул.
+6
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+6
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Перешёл Рубикон
Криптонит для польки
+5
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+5
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mamapapaya
Какой кайф))
+5
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Dym86
Закрыли польскую пекарню и на прощанье хлебную палочку выдали :) красоточка Алена!
+4
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+4
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justinefan
Ожидаемо, против сильных соперников носач ничего не может противостоять, только ноунеймам всяким баранки умеет вешать, а толку от них
+5
-1
+4
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Лыко в строку
Топтать этих швёнтыков обеими ногами.
+7
-3
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ivan 07
В блестящем стиле вышла в 1/4.
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Syndycate
Кепка - это как Монфис для Джоковича)
+5
-1
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Baur Salimov
Арина - первая ракетка мира теперь?
+4
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+3
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Александр Тищенко
Ответ rubysmith
это скорее разовая акция. но кто эту Алену знает
Французы знают. РГ
+3
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Другая_
Какие хорошие новости с утра))
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Николай Орлов
Шлем Соболю
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Syndycate
Когда узнаешь, что будешь играть против Иги)
https://ibb.co/hdV13j4
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Syndycate
Агент 004)
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Вегетарианец_
Приятно, конечно.)
Поздравления Алёне!))
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billy_pilgrim
Посмотрел счет с утра и реально мурашки по телу пошли) Сразу вспомнилась ее спокойная "хозяйская" уверенность на прессухе. Алена просто badass, что ещё сказать.
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gring:0
2 Лены - хозяйки Иги. Остапенко 4-0, Рыбакина 3-0 в этом году.
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