Остапенко повела 4:0 в матчах со Швентек и впервые вышла в 1/4 US Open
Алена Остапенко обыграла первую ракетку мира Игу Швентек в четвертом круге US Open – 3:6, 6:3, 6:1.
Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 повела 4:0 в личных встречах со Швентек. Она стала первой теннисисткой в этом году, обыгравшей польку с 0:1 по сетам.
Остапенко впервые вышла в четвертьфинал US Open. Всего она пятый раз добралась до этой стадии на «Больших шлемах».
Дальше она сыграет с Коко Гауфф.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
https://ibb.co/hdV13j4
Поздравления Алёне!))