Остапенко повела 4:0 в матчах со Швентек и впервые вышла в 1/4 US Open

обыграла первую ракетку мира в четвертом круге – 3:6, 6:3, 6:1.

Чемпионка « »-2017 повела 4:0 в личных встречах со Швентек. Она стала первой теннисисткой в этом году, обыгравшей польку с 0:1 по сетам.

Остапенко впервые вышла в четвертьфинал US Open. Всего она пятый раз добралась до этой стадии на «Больших шлемах».

Дальше она сыграет с .

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