19-летняя Гауфф о втором круге против 16-летней Андреевой: «Возраст ничего не значит. Отнесусь к матчу так же, как к любому другому»

Теги US Open ATP Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

Коко Гауфф поделилась ожиданиями от второго круга US Open против Мирры Андреевой.

Гауфф – 19 лет, Андреевой – 16. Они уже встречались в третьем круге «Ролан Гаррос», и тогда американка победила в трех сетах.

«Если честно, я не думаю о возрасте. Я никогда об этом ни думала: ни когда была младше соперниц, ни когда старше.

Возраст ничего не значит. У нее есть определенный рейтинг, и только он имеет значение. Кажется, ей 16, не знаю. Значит, у нее есть соответствующий рейтинг, и она заслуживает здесь быть.

Я считаю, что пресса в целом уделяет слишком большое внимание возрасту. Неважно, если я играю с кем-то младше меня. И было неважно, когда я была младше соперниц: я все равно побеждала тех, кто был старше. У нее есть такая же возможность в среду.

Я отнесусь к этому матчу так же, как к любому другому, и постараюсь выступить лучше, чем на «Ролан Гаррос». Тогда я справилась, но некоторых моментах была зажата. Я постараюсь исправиться».

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5 комментариев

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Angry_bear
Обе девушки хороши, но объективно, у Кори шансов поболе, чем у Мирры...
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avcgloronalduMU
эх, не повезло одним с сеткой тут
могли бы дать многим бой и встретиться намного позже
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Ответ CarpaCruciana
Американка легко расправится с представителем Франции без особых проблем!
Да ты прям гений дружище, не пробовал предсказателем работать?
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