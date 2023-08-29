19-летняя Гауфф о втором круге против 16-летней Андреевой: «Возраст ничего не значит. Отнесусь к матчу так же, как к любому другому»

Коко Гауфф поделилась ожиданиями от второго круга US Open против Мирры Андреевой.

Гауфф – 19 лет, Андреевой – 16. Они уже встречались в третьем круге «Ролан Гаррос», и тогда американка победила в трех сетах.

«Если честно, я не думаю о возрасте. Я никогда об этом ни думала: ни когда была младше соперниц, ни когда старше.

Возраст ничего не значит. У нее есть определенный рейтинг, и только он имеет значение. Кажется, ей 16, не знаю. Значит, у нее есть соответствующий рейтинг, и она заслуживает здесь быть.

Я считаю, что пресса в целом уделяет слишком большое внимание возрасту. Неважно, если я играю с кем-то младше меня. И было неважно, когда я была младше соперниц: я все равно побеждала тех, кто был старше. У нее есть такая же возможность в среду.

Я отнесусь к этому матчу так же, как к любому другому, и постараюсь выступить лучше, чем на «Ролан Гаррос». Тогда я справилась, но некоторых моментах была зажата. Я постараюсь исправиться».

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