17-летний Меньшик впервые прошел круг на «Большом шлеме»

Теги US Open ATP Грегуар Баррере Якуб Меньшик Теннис

17-летний Якуб Меньшик в первом круге US Open обыграл Грегуара Баррере – 6:4, 4:6, 7:6(1), 6:2.

Чех, которому 1 сентября исполнится 18, впервые играет на взрослом турнире «Большого шлема». Он стал вторым игроком 2005 года рождения, после Шана Цзюнчэна, выигравшим матч на «Шлеме».

Меньшик за последний год не только впервые прошел круг на ТБШ, но еще поднялся с 407-й строчки рейтинга в топ-200, выиграл по одному «Челленджеру» и турниру ITF, а на прошлой неделе победил бывшего игрока топ-10 Фабио Фоньини.

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