US Open опубликовал постер к турниру. На нем Швентек, Алькарас, чемпионы прошлых лет и лидеры туров

US Open опубликовал официальный постер.

На нем изображены победители прошлого года в одиночке и , а также действующие чемпионы в паре: и , Джо Солсбери и .

Кроме того, на постере есть чемпионы прошлых лет , , и , игроки обеих топ-10 и победители турнира-2022 среди колясочников: Алфи Хьюитт, Нильс Винк, Дид де Гроот.

Соревнования одиночников начнутся сегодня в 18:00 мск.

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