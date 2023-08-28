US Open опубликовал постер к турниру. На нем Швентек, Алькарас, чемпионы прошлых лет и лидеры туров

Теги Винус Уильямс Новак Джокович Энди Маррей Раджив Рам Катерина Синякова Джо Солсбери Барбора Крейчикова Даниил Медведев Ига Швентек Карлос Алькарас Теннис

US Open опубликовал официальный постер.

На нем изображены победители прошлого года в одиночке Карлос Алькарас и Ига Швентек, а также действующие чемпионы в паре: Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, Джо Солсбери и Раджив Рам.

Кроме того, на постере есть чемпионы прошлых лет Новак Джокович, Даниил Медведев, Энди Маррей и Винус Уильямс, игроки обеих топ-10 и победители турнира-2022 среди колясочников: Алфи Хьюитт, Нильс Винк, Дид де Гроот.

Соревнования одиночников начнутся сегодня в 18:00 мск.

Джокович и Алькарас разыграют титул? Соболенко или Швентек уедет №1 в мире? Какие шансы у Медведева? Разбираем сетки US Open

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15 комментариев

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Rjcnbr
Даже тут Руне опрокинули
+9
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+9
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Lanapiano
Сколько кулачков))
+9
0
+9
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S.Graf
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
А где РАФА, его где нарисовали?
пхх))))
+13
-4
+9
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cosset
Сколько же всего в этом постере! и мужчина-чемпион крупнее женщины-чемпионки, и черные игроки мельче белых, и инвалиды-колясочники урезаны в размерах по сравнению со здоровыми. Проще извиниться сразу и отменить турнир заранее, чтобы никого не оскорбить)))
+10
-6
+4
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S.Graf
Тут хоть какая-то логика есть.
А вот что намалякали орги Уима, и с какого бодунища - загадка века
+8
-4
+4
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Евгений Фабиянчук
великий чемпион Медведев одного размера с тирольским ничтожеством🤣🤣🤣
+4
-3
+1
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Pasha Saotsera
Соболенко самая симпатичная получилась
+1
-1
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Йенс Мустерманн
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Приятно наблюдать отсутствие австрийского уха на данном постере.
Это накачанное нечто справа от Карася и под Медведевым кто? Самсонова, что ли?
Даже у Рафика на одном из его известнейших фото мышц меньше ))
https://i.imgur.com/9Qtlu5b.png
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-1
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Stas Salesov
Что-то у ЮСО какой-то зуб на принца датского.. Хольгер, накажи их выходом в финал!)
Если со спиной проблем нет, то 100% выйдет и поборется за титул. В противном случае всё будет печально для Руняши в этом сезоне.
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