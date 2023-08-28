US Open опубликовал постер к турниру. На нем Швентек, Алькарас, чемпионы прошлых лет и лидеры туров
US Open опубликовал официальный постер.
На нем изображены победители прошлого года в одиночке Карлос Алькарас и Ига Швентек, а также действующие чемпионы в паре: Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, Джо Солсбери и Раджив Рам.
Кроме того, на постере есть чемпионы прошлых лет Новак Джокович, Даниил Медведев, Энди Маррей и Винус Уильямс, игроки обеих топ-10 и победители турнира-2022 среди колясочников: Алфи Хьюитт, Нильс Винк, Дид де Гроот.
Соревнования одиночников начнутся сегодня в 18:00 мск.
Джокович и Алькарас разыграют титул? Соболенко или Швентек уедет №1 в мире? Какие шансы у Медведева? Разбираем сетки US Open
пхх))))
А вот что намалякали орги Уима, и с какого бодунища - загадка века
Это накачанное нечто справа от Карася и под Медведевым кто? Самсонова, что ли?
Даже у Рафика на одном из его известнейших фото мышц меньше ))
https://i.imgur.com/9Qtlu5b.png