Каролин Возняцки: «Знаю, что есть несколько вещей, которые нужно улучшить перед US Open. У меня еще есть около 10 дней»

Каролин Возняцки прокомментировала возвращение в тур после рождения двух детей.

Она провела два турнира – на втором она проиграла Варваре Грачевой в первом круге.

– У меня еще есть около 10 дней, чтобы подготовиться к US Open. Есть довольно много вещей, которые, как мне кажется, нужно улучшить.

На прошлой неделе я была очень довольна происходящим. На этой неделе все не так позитивно, так что нужно вернуться к тренировкам и усердно работать.

Я останусь здесь ненадолго, поработаю и немного поиграю в теннис.

– Вы провели три матча. Как вы к ним относитесь? Вы сказали, что хотите посмотреть, как ожидания совпадут с реальностью. В итоге все положительно?

– Да, я могу вынести много позитива и еще могу многому научиться. Сегодня я чувствую, что могла бы сыграть лучше. Знаю, что есть несколько вещей, которые нужно улучшить перед US Open.

Я сделаю это и просто вернусь на тренировочный корт. Очевидно, мне бы хотелось сыграть здесь еще пару матчей, чтобы войти в ритм. Но что есть, то есть. Сейчас я не могу ничего изменить.

Я узнаю, есть ли тут кто-то из девушек, кто согласится потренироваться. Также буду играть с моим спарринг-партнером. Буду комбинировать.

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