Давидович-Фокина о поражении от Де Минаура: «Постоянно опаздывал, ноги не работали. Очень тяжелый день»

Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал поражение в 1/2 финала в Торонто.

Он проиграл Алексу де Минауру – 1:6, 3:6.

«Я не очень доволен своим уровнем. Постоянно опаздывал, ноги не работали.

Я боролся, не сдавался, но все было очень странно. Очень тяжелый день.

В конце я начал лучше справляться с его подачей, но на своей чувствовал себя уставшим. И он принимал все, так что было тяжело».

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