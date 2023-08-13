Давидович-Фокина о поражении от Де Минаура: «Постоянно опаздывал, ноги не работали. Очень тяжелый день»
Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал поражение в 1/2 финала в Торонто.
Он проиграл Алексу де Минауру – 1:6, 3:6.
«Я не очень доволен своим уровнем. Постоянно опаздывал, ноги не работали.
Я боролся, не сдавался, но все было очень странно. Очень тяжелый день.
В конце я начал лучше справляться с его подачей, но на своей чувствовал себя уставшим. И он принимал все, так что было тяжело».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
2 комментария