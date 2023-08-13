Давидович-Фокина о поражении от Де Минаура: «Постоянно опаздывал, ноги не работали. Очень тяжелый день»

Теги ATP National Bank Open Алекс де Минаур Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал поражение в 1/2 финала в Торонто.

Он проиграл Алексу де Минауру – 1:6, 3:6.

«Я не очень доволен своим уровнем. Постоянно опаздывал, ноги не работали.

Я боролся, не сдавался, но все было очень странно. Очень тяжелый день.

В конце я начал лучше справляться с его подачей, но на своей чувствовал себя уставшим. И он принимал все, так что было тяжело».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Алекс выиграет турнир! В прекрасной форме сейчас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Vasilchenko
Ответ Сергей48
Алекс выиграет турнир! В прекрасной форме сейчас!
Саня Фокин, ты молодец! Степ бай степ. Еще все впереди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий