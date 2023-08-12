Цинциннати (WTA). Кудерметова и Павлюченкова попали в четверть со Швентек, Касаткина – с Соболенко, Блинкова сыграет с Квитовой
Опубликована сетка турнира WTA в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.
Ига Швентек посеяна под первым номером. Она сыграет с Анастасией Павлюченковой или Даниэль Коллинс (WC).
Также в верхней четверти Вероника Кудерметова (16) поборется с Винус Уильямс (WC), а Анастасия Потапова – с Селин Неф (WC).
Во второй четверти на Елену Рыбакину (4) выйдет сильнейшая в матче между Аленой Остапенко и Каролиной Плишковой.
Анна Блинкова встретится с Петрой Квитовой (9), Людмила Самсонова – с квалифаером. Победительницы выйдут друг на друга.
В третьей четверти Екатерина Александрова сыграет с Сораной Кырстей и может выйти на Марию Саккари (8). Вторая топ-сеяная в этой части сетки – Джессика Пегула (3).
В нижней части сетки выступят Арина Соболенко (2) и Онс Жабер (5).
Дарья Касаткина (14) поборется с Пейтон Стернс (WC), Элина Свитолина – с Каролин Возняцки (WC). Победительницы выйдут друг на друга.
Барбора Крейчикова (11) встретится с Викторией Азаренко.
Полностью сетка здесь.
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