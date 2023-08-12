Цинциннати (WTA). Кудерметова и Павлюченкова попали в четверть со Швентек, Касаткина – с Соболенко, Блинкова сыграет с Квитовой

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Опубликована сетка турнира WTA в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

Ига Швентек посеяна под первым номером. Она сыграет с Анастасией Павлюченковой или Даниэль Коллинс (WC).

Также в верхней четверти Вероника Кудерметова (16) поборется с Винус Уильямс (WC), а Анастасия Потапова – с Селин Неф (WC).

Во второй четверти на Елену Рыбакину (4) выйдет сильнейшая в матче между Аленой Остапенко и Каролиной Плишковой.

Анна Блинкова встретится с Петрой Квитовой (9), Людмила Самсонова – с квалифаером. Победительницы выйдут друг на друга.

В третьей четверти Екатерина Александрова сыграет с Сораной Кырстей и может выйти на Марию Саккари (8). Вторая топ-сеяная в этой части сетки – Джессика Пегула (3).

В нижней части сетки выступят Арина Соболенко (2) и Онс Жабер (5).

Дарья Касаткина (14) поборется с Пейтон Стернс (WC), Элина Свитолина – с Каролин Возняцки (WC). Победительницы выйдут друг на друга.

Барбора Крейчикова (11) встретится с Викторией Азаренко.

Полностью сетка здесь.

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6 комментариев

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antonanton_
Павлюченковой конечно не повезло с сеткой, Коллинс 1ый круг, а если ее пройдёт то Швентек, удачи Насте в любом случае все в ее силах
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+2
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Kazanest
Касаткина снова на Свитолину 🤦
+1
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Dym86
Да вы угораете, опять Рыбакиной жесть нажеребили с первого матча
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Syndycate
Свитолина против Касаткиной, можно будет хату на Свитолину ставить)
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ivan 07
Заранее желаю пройти на Касаткину вернувшейся в тур Возняцки.
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Jefri AG
Ответ Dym86
Да вы угораете, опять Рыбакиной жесть нажеребили с первого матча
У болельщиков Рыбакиной вечно какое-то паникёрство... сейчас бы бояться каких-то Плишкову или Остапенко)
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