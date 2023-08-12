Цинциннати (WTA). Кудерметова и Павлюченкова попали в четверть со Швентек, Касаткина – с Соболенко, Блинкова сыграет с Квитовой

Опубликована сетка турнира WTA в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

посеяна под первым номером. Она сыграет с Анастасией Павлюченковой или (WC).

Также в верхней четверти (16) поборется с (WC), а – с Селин Неф (WC).

Во второй четверти на (4) выйдет сильнейшая в матче между и .

встретится с (9), – с квалифаером. Победительницы выйдут друг на друга.

В третьей четверти сыграет с Сораной Кырстей и может выйти на Марию Саккари (8). Вторая топ-сеяная в этой части сетки – (3).

В нижней части сетки выступят (2) и (5).

(14) поборется с Пейтон Стернс (WC), – с (WC). Победительницы выйдут друг на друга.

(11) встретится с Викторией Азаренко.

Полностью сетка здесь.

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