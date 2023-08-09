«Посмотрите, что случилось с Димитровым, который на самом деле был копией Федерера». Любичич – о том, что Музетти сравнивают со швейцарцем

Иван Любичич прокомментировал то, что Лоренцо Музетти сравнивают с Роджером Федерером .

Экс-третья ракетка мира долгое время тренировал швейцарца.

«Это опасные слова. Посмотрите, что случилось с Димитровым, который на самом деле был копией Федерера. Сравнения, которые создают ожидания, могут вредить игроку.

Не думаю, что Лоренцо очень уж похож на Федерера. У него отличная техника, она заставляет мечтать, и, может быть, мы хотим использовать его талант, чтобы заполнить пустоту, оставленную талантом Роджера. Но это может быть опасно для игрока, который еще формирует свой стиль».

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