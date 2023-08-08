Сегодня день рождения Роджера Федерера и Феликса Оже-Альяссима

Теги Роджер Федерер ATP Феликс Оже-Альяссим Теннис

Сегодня день рождения Роджера Федерера и Феликса Оже-Альяссима. Швейцарцу исполнилось 42 года, канадцу – 23.

Федерер – 20-кратный чемпион «Больших шлемов». Он самый титулованный победитель «Уимблдона» (8 титулов) и US Open (5 титулов). Швейцарец – единственный мужчина, выигравший больше 100 матчей на двух ТБШ.

Всего на счету Федерера 103 титула. Больше в истории мужского тенниса было только у Джимми Коннорса (109).

Федереру принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга – 237 недель подряд.

Кроме того, он победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.

Оже-Альяссим – чемпион четырех турниров ATP в одиночке и одного в паре. Также он выиграл ATP Cup-2022 в составе сборной Канады. Прошлый сезон Оже-Альяссим закончил шестой ракеткой мира, это наивысшая позиция в его карьере.

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5 комментариев

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Все поздравляем Феликса с Днем Рождения!
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Роджер, с днюхой отче!
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С ДРШКОЙ
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Роджер здоровья, наслаждайся семейным счастьем! Заслужил своим отношением к этой великой игре, в полной мере!
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Ответ Хозяин патриотов
Все поздравляем Феликса с Днем Рождения!
Согласен! Феликсу удачи и здоровья! За такими, как он будущее тенниса👌
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