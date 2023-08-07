Рейтинг WTA. Пегула вытеснила Рыбакину из топ-3, Саккари стала №8

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Полуфиналистка Вашингтона Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину и стала №3.

Финалистка Мария Саккари вернулась в топ-8.

WTA Singles Rankings

Положение на 7 августа 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 9490
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8845
3 (4) Джессика Пегула (США) 5480
4 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 5465
5 (5) Онс Жабер (Тунис) 4747
6 (6) Каролин Гарсия (Франция) 4685
7 (7) Коко Гауфф (США) 3760
8 (9) Мария Саккари (Греция) 3585
9 (8) Петра Квитова (Чехия) 3341
10 (10) Маркета Вондроушова (Чехия) 3106
14 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2600
16 (14) Вероника Кудерметова (Россия) 2485
18 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2220
21 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2125
26 (27) Элина Свитолина (Украина) 1678
27 (26) Анастасия Потапова (Россия) 1635
32 (34) Марта Костюк (Украина) 1345
34 (35) Анна Блинкова (Россия) 1253
40 (43) Варвара Грачева (Франция) 1158
45 (33) Паула Бадоса (Испания) 1118
46 (37) Катерина Синякова (Чехия) 1089
65 (68) Элина Аванесян (Россия) 901
70 (62) Мирра Андреева (Россия) 879
78 (67) Анна Калинская (Россия) 844
82 (83) Камилла Рахимова (Россия) 817
86 (86) Диана Шнайдер (Россия) 785
92 (52) Шелби Роджерс (США) 750
97 (100) Анастасия Павлюченкова (Россия) 719

 

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