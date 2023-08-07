Рейтинг WTA. Пегула вытеснила Рыбакину из топ-3, Саккари стала №8
Полуфиналистка Вашингтона Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину и стала №3.
Финалистка Мария Саккари вернулась в топ-8.
Положение на 7 августа 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|9490
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8845
|3 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5480
|4 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5465
|5 (5)
|Онс Жабер (Тунис)
|4747
|6 (6)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4685
|7 (7)
|Коко Гауфф (США)
|3760
|8 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|3585
|9 (8)
|Петра Квитова (Чехия)
|3341
|10 (10)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3106
|14 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2600
|16 (14)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2485
|18 (18)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2220
|21 (21)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2125
|26 (27)
|Элина Свитолина (Украина)
|1678
|27 (26)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1635
|32 (34)
|Марта Костюк (Украина)
|1345
|34 (35)
|Анна Блинкова (Россия)
|1253
|40 (43)
|Варвара Грачева (Франция)
|1158
|45 (33)
|Паула Бадоса (Испания)
|1118
|46 (37)
|Катерина Синякова (Чехия)
|1089
|65 (68)
|Элина Аванесян (Россия)
|901
|70 (62)
|Мирра Андреева (Россия)
|879
|78 (67)
|Анна Калинская (Россия)
|844
|82 (83)
|Камилла Рахимова (Россия)
|817
|86 (86)
|Диана Шнайдер (Россия)
|785
|92 (52)
|Шелби Роджерс (США)
|750
|97 (100)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|719
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