Рейтинг WTA. Пегула вытеснила Рыбакину из топ-3, Саккари стала №8

Полуфиналистка Вашингтона Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину и стала №3.

Финалистка Мария Саккари вернулась в топ-8.

WTA Singles Rankings

Положение на 7 августа 2023

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