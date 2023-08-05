Монреаль (WTA). Касаткина попала в четверть к Рыбакиной и сыграет с Мертенс, Потапова встретится с Муховой, Самсонова – с Синяковой

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Монреале, который стартует на следующей неделе.

(1) начнет матчем против или Чжу Линь. В этой же части сетки сыграет (8), на которую выйдет Элина Свитолина или квалифаер.

поборется с (14).

Во вторую четверть попали (4) и (6).

(WC) встретится с (13), (WC), которая проведет первый матч с 2020-го, – с квалифаером.

В третью четверть попали (3) и (5).

сыграет с Чжан Шуай, (10) – с . Победительницы выйдут друг на друга.

Дженнифер Брэди встретится с , сильнейшая выйдет на Рыбакину.

В нижней четверти турнир начнут (2) и (7).

(15) поборется с .

Полностью сетка здесь.

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