Монреаль (WTA). Касаткина попала в четверть к Рыбакиной и сыграет с Мертенс, Потапова встретится с Муховой, Самсонова – с Синяковой

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Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Монреале, который стартует на следующей неделе.

Ига Швентек (1) начнет матчем против Каролины Плишковой или Чжу Линь. В этой же части сетки сыграет Мария Саккари (8), на которую выйдет Элина Свитолина или квалифаер.

Анастасия Потапова поборется с Каролиной Муховой (14).

Во вторую четверть попали Джессика Пегула (4) и Коко Гауфф (6).

Винус Уильямс (WC) встретится с Мэдисон Киз (13), Каролин Возняцки (WC), которая проведет первый матч с 2020-го, – с квалифаером.

В третью четверть попали Елена Рыбакина (3) и Каролин Гарсия (5).

Анна Блинкова сыграет с Чжан Шуай, Дарья Касаткина (10) – с Элизой Мертенс. Победительницы выйдут друг на друга.

Дженнифер Брэди встретится с Аленой Остапенко, сильнейшая выйдет на Рыбакину.

В нижней четверти турнир начнут Арина Соболенко (2) и Петра Квитова (7).

Людмила Самсонова (15) поборется с Катериной Синяковой.

Полностью сетка здесь.

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3 комментария

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только 🫸🫷не к элине в четверть©️изюминка
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Во втором круге возможно
🔥🔥 рыбакина💣остап 🔥🔥
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Опять Рыбакина в одной половине сетки с Соболенко, так и на ЮСО будет, скриньте)
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