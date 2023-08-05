Монреаль (WTA). Касаткина попала в четверть к Рыбакиной и сыграет с Мертенс, Потапова встретится с Муховой, Самсонова – с Синяковой
Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Монреале, который стартует на следующей неделе.
Ига Швентек (1) начнет матчем против Каролины Плишковой или Чжу Линь. В этой же части сетки сыграет Мария Саккари (8), на которую выйдет Элина Свитолина или квалифаер.
Анастасия Потапова поборется с Каролиной Муховой (14).
Во вторую четверть попали Джессика Пегула (4) и Коко Гауфф (6).
Винус Уильямс (WC) встретится с Мэдисон Киз (13), Каролин Возняцки (WC), которая проведет первый матч с 2020-го, – с квалифаером.
В третью четверть попали Елена Рыбакина (3) и Каролин Гарсия (5).
Анна Блинкова сыграет с Чжан Шуай, Дарья Касаткина (10) – с Элизой Мертенс. Победительницы выйдут друг на друга.
Дженнифер Брэди встретится с Аленой Остапенко, сильнейшая выйдет на Рыбакину.
В нижней четверти турнир начнут Арина Соболенко (2) и Петра Квитова (7).
Людмила Самсонова (15) поборется с Катериной Синяковой.
Полностью сетка здесь.
🔥🔥 рыбакина💣остап 🔥🔥