Рейтинг ATP. Зверев стал №16, Попырин обновил личный рекорд, Гоффен вернулся в топ-100

В топ-10 рейтинга ATP без изменений..

Чемпион Гамбурга Александр Зверев стал №16.

Победитель турнира в Умаге Алексей Попырин поднялся на 33 строчки.

FedEx ATP Rankings

Положение на 31 июля 2023

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