Рейтинг ATP. Зверев стал №16, Попырин обновил личный рекорд, Гоффен вернулся в топ-100
В топ-10 рейтинга ATP без изменений..
Чемпион Гамбурга Александр Зверев стал №16.
Победитель турнира в Умаге Алексей Попырин поднялся на 33 строчки.
Положение на 31 июля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9225
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8795
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6520
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4985
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4850
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4825
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4730
|8 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3815
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3515
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3085
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2945
|16 (19)
|Александр Зверев (Германия)
|2210
|19 (17)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|1945
|29 (32)
|Кристофер Юбенкс (США)
|1333
|32 (25)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|1240
|38 (57)
|Ласло Дьере (Сербия)
|1145
|47 (71)
|Артур Фис (Франция)
|976
|48 (47)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|943
|49 (72)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|934
|57 (90)
|Алексей Попырин (Австралия)
|895
|62 (82)
|Александр Вукич (Австралия)
|855
|75 (69)
|Аслан Карацев (Россия)
|798
|87 (85)
|Павел Котов (Россия)
|693
|91 (104)
|Хауме Муньяр (Испания)
|636
|93 (93)
|Александр Шевченко (Россия)
|632
|96 (105)
|Максим Кресси (США)
|615
|100 (112)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|608
|113 (91)
|Илья Ивашко (Беларусь)
|562
|139 (142)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
|154 (155)
|Иван Гахов (Россия)
|390
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