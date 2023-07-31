Рейтинг ATP. Зверев стал №16, Попырин обновил личный рекорд, Гоффен вернулся в топ-100

Теги рейтинги ATP Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Алексей Попырин Теннис

В топ-10 рейтинга ATP без изменений..

Чемпион Гамбурга Александр Зверев стал №16.

Победитель турнира в Умаге Алексей Попырин поднялся на 33 строчки.

FedEx ATP Rankings

Положение на 31 июля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9225
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8795
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6520
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4985
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4850
6 (6) Хольгер Руне (Дания) 4825
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4730
8 (8) Янник Синнер (Италия) 3815
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3515
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3085
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2945
16 (19) Александр Зверев (Германия) 2210
19 (17) Алекс де Минаур (Австралия) 1945
29 (32) Кристофер Юбенкс (США) 1333
32 (25) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 1240
38 (57) Ласло Дьере (Сербия) 1145
47 (71) Артур Фис (Франция) 976
48 (47) Роман Сафиуллин (Россия) 943
49 (72) Стэн Вавринка (Швейцария) 934
57 (90) Алексей Попырин (Австралия) 895
62 (82) Александр Вукич (Австралия) 855
75 (69) Аслан Карацев (Россия) 798
87 (85) Павел Котов (Россия) 693
91 (104) Хауме Муньяр (Испания) 636
93 (93) Александр Шевченко (Россия) 632
96 (105) Максим Кресси (США) 615
100 (112) Давид Гоффен (Бельгия) 608
113 (91) Илья Ивашко (Беларусь) 562
139 (142) Рафаэль Надаль (Испания) 445
154 (155) Иван Гахов (Россия) 390

 

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