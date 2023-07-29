Энди Маррей: «Меня удивляет, что в обоих турах так мало тренеров-женщин»

Теги Энди Маррей ATP Джейми Маррей Джуди Маррей Теннис

Энди Маррей считает, что в теннисе должно быть больше тренеров-женщин.

Он сказал об этом в контексте того, что в профессиональном теннисе только 6% тренеров – женщины.

«Я считаю, что это очень важно. Меня удивляет такое количество тренеров-женщин в обоих турах, но особенно в женском. Там их так мало.

Нам с братом очень повезло, наша мама была и остается теннисным тренером. Она нас тренировала и нам помогала. И пусть не всегда, но мы по-прежнему общаемся и разговариваем с ней о нашей игре и карьере.

Я говорил с ней на эту тему, и она невероятно увлечена не только привлечением девочек в теннис, но и женской тренерской работой и старалась привлечь в спорт больше женщин-тренеров.

Я считаю, что WTA давно пора выступить с инициативой, чтобы помочь в этом вопросе. Надеюсь, что эта статистика вырастет, потому что это очень мало. Особенно в мужском туре. И необходимы перемены».

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3 комментария

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Stas Salesov
Моресмо поломала Пуя 😐
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