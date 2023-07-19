Касаткина оплатила российской теннисистке-колясочнице поездку на турниры в Европу

Блогер Витя Кравченко рассказал, как Дарья Касаткина вызвалась помочь лучшей российской теннисистке-колясочнице Виктории Львовой.

24-летняя Львова – 20-я ракетка мира, но не имеет возможности выступать в мировом туре и зависит от Министерства спорта России, отправляющего ее только на турниры в дружественные страны (пунктуация автора).

«[Вика] сейчас находится в Берлине. Вместе с тренером, Вика прилетела в Европу на 3 турнира благодаря другой российской теннисистке. Даша Касаткина написала мне сразу же, как узнала про положение Вики и предложила свою помощь», – написал Кравченко в телеграм-канале.

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