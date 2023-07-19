Касаткина оплатила российской теннисистке-колясочнице поездку на турниры в Европу

Теги Дарья Касаткина Теннис

Блогер Витя Кравченко рассказал, как Дарья Касаткина вызвалась помочь лучшей российской теннисистке-колясочнице Виктории Львовой.

24-летняя Львова – 20-я ракетка мира, но не имеет возможности выступать в мировом туре и зависит от Министерства спорта России, отправляющего ее только на турниры в дружественные страны (пунктуация автора).

«[Вика] сейчас находится в Берлине. Вместе с тренером, Вика прилетела в Европу на 3 турнира благодаря другой российской теннисистке. Даша Касаткина написала мне сразу же, как узнала про положение Вики и предложила свою помощь», – написал Кравченко в телеграм-канале.

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14 комментариев

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Olajuvon
Даша - умница!!! И ютубчик у них с Забиякой замечательный!!!
+27
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+27
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KMR
Респект Даше 💪
+25
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Янтарь
Человечище Даша все-таки
+16
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Додик Аксель
Уважение Даше за её отзывчивость, доброту и бескорыстность ! Молодец !
+13
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+13
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Лучшее_враг_хорошего
Даше можно сказать только большое человеческое спасибо. Замечательный поступок.
+11
0
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Malyshko05
Коротко о том кто же на самом деле п*дорас в стране.
+11
-1
+10
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Сергей Орлов
Касатик молодец. Добрая и отзывчивая)
+8
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Hardy
Где такие же новости про Терюшкова?
+4
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Сергей Орлов
Ответ Olajuvon
Даша - умница!!! И ютубчик у них с Забиякой замечательный!!!
Кстати, да, канал реально хороший)
+4
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costa0545
Ну что можно сказать, молодец Дашуля)))
+3
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Pentrak
Человек Даша хороший, с этим будут спорить только Свищев и Терюшков.
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Бен Ротенберг
Спасибо, Даша!
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cosset
минспорт отдал девушку колясочницу на безвозмездный аутсорсинг Касаткиной с целью оптимизации бюджетных расходов. в случае успехов девушки на турнирах глава ФТР похвалит свой "продукт".
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Бен Ротенберг
Ответ Malyshko05
Коротко о том кто же на самом деле п*дорас в стране.
А вам спасибо за ваш комментарий. Плюсую!
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