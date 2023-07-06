Уимблдон. Расписание 7 июля. Касаткина сыграет третьим запуском, Рублев – четвертым, Алькарас и Джокович выйдут на Центральный корт

« » опубликовал расписание на 7 июля, 5 игровой день.

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по Москве. План такой:

(1) – Александр Мюллер;

(1) – ;

(2) – .

На Корте №1 игровой день начнется в 15:00 мск:

(2) – ;

– ;

(6) – Бай Чжосюань.

На остальных кортах матчи стартуют в 13:00 по московскому времени.

(11) сыграет с Викторией Азаренко третьим запуском на Корте №12, а после этого туда выйдут (7) и .

На Корте №11 третьим запуском встретятся и .

сыграет с (29) первым запуском на Корте №15.

А на Корте №17 игровой день откроют (21) и .

Полностью расписание здесь.

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