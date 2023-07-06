Уимблдон. Расписание 7 июля. Касаткина сыграет третьим запуском, Рублев – четвертым, Алькарас и Джокович выйдут на Центральный корт
«Уимблдон» опубликовал расписание на 7 июля, 5 игровой день.
На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по Москве. План такой:
- Карлос Алькарас (1) – Александр Мюллер;
- Ига Швентек (1) – Петра Мартич;
- Новак Джокович (2) – Стэн Вавринка.
На Корте №1 игровой день начнется в 15:00 мск:
- Арина Соболенко (2) – Варвара Грачева;
- Кэмерон Норри – Кристофер Юбенкс;
- Онс Жабер (6) – Бай Чжосюань.
На остальных кортах матчи стартуют в 13:00 по московскому времени.
Дарья Касаткина (11) сыграет с Викторией Азаренко третьим запуском на Корте №12, а после этого туда выйдут Андрей Рублев (7) и Давид Гоффен.
На Корте №11 третьим запуском встретятся Роман Сафиуллин и Гидо Пелья.
Анна Блинкова сыграет с Ириной Бегу (29) первым запуском на Корте №15.
А на Корте №17 игровой день откроют Екатерина Александрова (21) и Мэдисон Бренгл.
Полностью расписание здесь.
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