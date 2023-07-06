Уимблдон. Расписание 7 июля. Касаткина сыграет третьим запуском, Рублев – четвертым, Алькарас и Джокович выйдут на Центральный корт

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«Уимблдон» опубликовал расписание на 7 июля, 5 игровой день.

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по Москве. План такой:

На Корте №1 игровой день начнется в 15:00 мск:

На остальных кортах матчи стартуют в 13:00 по московскому времени.

Дарья Касаткина (11) сыграет с Викторией Азаренко третьим запуском на Корте №12, а после этого туда выйдут Андрей Рублев (7) и Давид Гоффен.

На Корте №11 третьим запуском встретятся Роман Сафиуллин и Гидо Пелья.

Анна Блинкова сыграет с Ириной Бегу (29) первым запуском на Корте №15.

А на Корте №17 игровой день откроют Екатерина Александрова (21) и Мэдисон Бренгл.

Полностью расписание здесь.

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3 комментария

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Антон Тимофеев
Ответ Sawka-promakawka
Роману третий день подряд играть😳
Хорошо, что сегодня в 3-х сетах закончил. Пелья 4 отыграл.
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Sawka-promakawka
Роману третий день подряд играть😳
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