Кафельников о падении курса рубля: «За последние 10 дней мы обеднели на 15%, и импортозамещение ##### не помогает»

Теги ATP Евгений Кафельников Политика брань Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал падение курса рубля.

«Какие же мы «бедные родственники» (а ##### я кавычки-то ставлю🤦‍♂️).

За последние 10 дней мы обеднели на 15%, и импортозамещение ##### не помогает🤪🤞😉», – написал Кафельников в твиттере.

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

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94 комментария

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Rad0
Неплохо живём же. По крайней мере, у нас есть туалеты в квартирах, а вот предки наши в каменном веке вообще в пещерах жили под себя ходили, ещё туалетной бумаги у них не было. Грех жаловаться!
+138
-22
+116
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VictorVallecano
Ответ Rad0
Неплохо живём же. По крайней мере, у нас есть туалеты в квартирах, а вот предки наши в каменном веке вообще в пещерах жили под себя ходили, ещё туалетной бумаги у них не было. Грех жаловаться!
У венесуэльцев до сих пор проблема с бумагой и много нефти. А у нас много нефти и нет проблем с бумагой. Великая страна!
+121
-8
+113
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Антон
Не шаришь в экономике - теперь больше рублей у нас. Один корифей экономических и прочих наук рассказывал. А он никогда не обманывает.
+93
-8
+85
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Максим Черкашин
Ответ Rad0
Неплохо живём же. По крайней мере, у нас есть туалеты в квартирах, а вот предки наши в каменном веке вообще в пещерах жили под себя ходили, ещё туалетной бумаги у них не было. Грех жаловаться!
One month later. Туалетная бумага пережиток запада. Хорошо, что есть лопух.😅
+62
-6
+56
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Stas Salesov
Ну зато можешь съездить в Бердянск
+68
-13
+55
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Вечно в бане
Ответ Мыкола
А чего он кукарекает? Экономикой России руководят гайдарята и чубайсята его любимые. Пусть накинет соточку за упокой своего любимого алкаша елцына)))
А куда же смотрит наш замечательный верховный правитель, если через 23 года его верховного правления, гайдарята продолжают топить экономику?

А вообще, чтобы в 2023 году, говоря о проблемах в стране, продолжать кивать на Ельцина, нужно быть либо Пучковым, либо #########. Что, в принципе, одно и то же.
+44
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+40
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Ювенский Туринтус
Лодку не раскачивай, все по плану идет. Вот переизберем своего доморощенного Пол Пота, и сразу все наладится. Коней на переправе не меняют!
+52
-19
+33
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Greenalem
Ответ Мыкола
А чего он кукарекает? Экономикой России руководят гайдарята и чубайсята его любимые. Пусть накинет соточку за упокой своего любимого алкаша елцына)))
Благодаря им экономика России ещё не упала до дна. А вот "эффективные действия" Путина наоборот каждый раз ставят подножку руководителям экономики, которые выплывают даже когда на них никто в мире не ставит.
+30
-4
+26
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Normic
Рубль не падает, а отрицательно растет
+24
-3
+21
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S Works Tarmac SL7
Ответ Антон
Не шаришь в экономике - теперь больше рублей у нас. Один корифей экономических и прочих наук рассказывал. А он никогда не обманывает.
Действительно, рублей то теперь за доллар больше получим)))🔥
+20
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+17
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Гекдениз Кардениз
Ответ Ювенский Туринтус
Лодку не раскачивай, все по плану идет. Вот переизберем своего доморощенного Пол Пота, и сразу все наладится. Коней на переправе не меняют!
конь то обгажен уж весь в навозе
+19
-3
+16
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Greenalem
То ли ещё будет, с таким огромным дефицитом бюджета хочешь не хочешь придется не сопротивляться ослаблению рубля, ведь номинальные зарплаты бюджетникам и силовикам не снизишь в такое напряжённое время. Тем более есть проблемы с заимствованиями. А ползучее ослабление рубля поможет хоть как-то сократить дефицит и в то же время народ особо не заметит как он обеднеет на энный процент через девальвацию и инфляцию.
+14
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+12
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Алексей Ильин
Фуф, я думал, что на спортивный сайт зашёл, когда набирал РБК. Но нет, всё правильно XD
+23
-14
+9
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gukmamop
Шок, у Кафельникова деньги в рублях хранятся 😱
+10
-2
+8
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Дима Сысаль
Ответ Максим Черкашин
One month later. Туалетная бумага пережиток запада. Хорошо, что есть лопух.😅
Брат не в обиду, но с такой фамилией про туалетную бумагу я бы не шутил ))))
+9
-1
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Олег Кузнецов
Ответ Stas Salesov
Ну зато можешь съездить в Бердянск
Пишут,что средняя пенсия теперь 215 долларов стала, в 3 раза ниже, чем в Литве...Клеветники наверное пишут, завидуют.
+10
-2
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Антон
Ответ S Works Tarmac SL7
Действительно, рублей то теперь за доллар больше получим)))🔥
*мем с мужиком который стучит пальцем по виску*
+8
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+6
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S Works Tarmac SL7
Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
Да всё хорошо, никаких проблем)))
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-5
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Иван Балашов
Ответ maxbeast
Возможно вы хотели сказать Куклуксклан. А Кукрыниксы-это союз советских художников, ну и музыканты сейчас с таким названием есть)
Кукрыниксы - это художники Куприянов, Крылов и Николай Соловьёв. А фраза эта - из времен Советской армии, где один замполит выговаривал солдатам: "Вот вы стоите, курите, а в Америке Кукрыниксы негров вешают!"
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-1
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Greenalem
Ответ Swerige78
А с импортом что делать? Или ты думаешь что юани и рупии конвертируемая валюта?
хз, пока света в туннеле не видно, я в целом про то, что девальвация это лучшее из двух зол для Путина на данный момент. Резать расходы не вариант, есть риск бунтов. Дефолт тоже не вариант. Остаётся только ползучая девальвация, косвенное обеднение населения, которое как в притче с лягушкой, будут медленно варить. И возможно лет через 5 народ проснется, когда увидит, что их средняя зарплата упала до условных 100 баксов.
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Dmitriy Racheev
Это по плану. С лёгким опережением графика
+10
-5
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sled
Отвечает кандидат экономических наук из Zeнитобада: «А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились!» А когда, ни 45, а 90 или 100?! Вот, то-то!!!
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Заборостроитель
Доходы в бюджет увеличились!©
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pyatachyok
Ответ Сергей Стес
я не обеднел, зарплату как получал в рублях, так и получаю, цены остались пока на том же уровне.
Жена заезжала в Россию ровно год назад — и вот сейчас опять приехала. Говорит, цены за год взлетели страшно: зашла в продуктовый (не в «Азбуку вкуса») — десять тысяч долой. Она, правда, всякие фрукты-овощи берет, а не макарошки «Шебекинские», но лето ж вроде, фрукты-овощи не должны быть дороги. Маникюры всякие и т. п., грит, тоже сильно подорожали за год.
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Mario Lee
Ответ Maxximus
Комментарии доставляют. Когда валюта падала до 55-60, все кричали курс не настоящий. Стала валюта 90-100, опять все им не нравится 😂 Ребят, Вы определитесь , наконец, чего хотите... 😂
Стабильной нерисованной валюты, нет?
Или тебе в прикол жить в ситуации когда банально поездку зарубеж не спланировать тк цена может подскочить на 15% за короткий срок?
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