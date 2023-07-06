Кафельников о падении курса рубля: «За последние 10 дней мы обеднели на 15%, и импортозамещение ##### не помогает»
Евгений Кафельников прокомментировал падение курса рубля.
«Какие же мы «бедные родственники» (а ##### я кавычки-то ставлю🤦♂️).
За последние 10 дней мы обеднели на 15%, и импортозамещение ##### не помогает🤪🤞😉», – написал Кафельников в твиттере.
«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени
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А вообще, чтобы в 2023 году, говоря о проблемах в стране, продолжать кивать на Ельцина, нужно быть либо Пучковым, либо #########. Что, в принципе, одно и то же.
Или тебе в прикол жить в ситуации когда банально поездку зарубеж не спланировать тк цена может подскочить на 15% за короткий срок?