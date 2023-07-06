прокомментировал падение курса рубля.

«Какие же мы «бедные родственники» (а ##### я кавычки-то ставлю🤦‍♂️).

За последние 10 дней мы обеднели на 15%, и импортозамещение ##### не помогает🤪🤞😉», – написал Кафельников в твиттере.

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

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