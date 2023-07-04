Циципас о спортивном режиме Джоковича: «Совершенно естественно, что он играет на таком уровне. У Надаля есть привычки, которые из-за травм стоили ему карьеры»

Стефанос Циципас похвалил спортивный режим Новака Джоковича.

– Как игрок топ-5 и претендент на титул, что вы чувствуете, когда слышите, что трофей у Новака Джоковича в кармане?

– В каком-то смысле так и есть! По правде говоря, меня это задевает. И я безумно хочу снова его обыграть и показать, что тоже на что-то способен, но он нашел секретную формулу того, как быть в форме на каждом «Шлеме», проходить далеко, не испытывая проблем ни с одним соперником. Все работает как часы!

Я наблюдал за его режимом и видел, какой он профессионал своего дела. Совершенно естественно, что он играет на таком уровне.

Не хочу сказать ничего плохого о Надале, но у него есть различные привычки, которые из-за травм стоили ему карьеры, и я знаю, почему так происходит. Новак этого избежал, его диета – самая невероятная из всех существующих в теннисе, а способы восстановления – самые передовые, что я видел, поэтому я заимствую некоторые его методы. Думаю, именно поэтому он так силен в том возрасте, когда можно ожидать спада, как это обычно и бывает.

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