Циципас о спортивном режиме Джоковича: «Совершенно естественно, что он играет на таком уровне. У Надаля есть привычки, которые из-за травм стоили ему карьеры»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас похвалил спортивный режим Новака Джоковича.

– Как игрок топ-5 и претендент на титул, что вы чувствуете, когда слышите, что трофей у Новака Джоковича в кармане?

– В каком-то смысле так и есть! По правде говоря, меня это задевает. И я безумно хочу снова его обыграть и показать, что тоже на что-то способен, но он нашел секретную формулу того, как быть в форме на каждом «Шлеме», проходить далеко, не испытывая проблем ни с одним соперником. Все работает как часы!

Я наблюдал за его режимом и видел, какой он профессионал своего дела. Совершенно естественно, что он играет на таком уровне.

Не хочу сказать ничего плохого о Надале, но у него есть различные привычки, которые из-за травм стоили ему карьеры, и я знаю, почему так происходит. Новак этого избежал, его диета – самая невероятная из всех существующих в теннисе, а способы восстановления – самые передовые, что я видел, поэтому я заимствую некоторые его методы. Думаю, именно поэтому он так силен в том возрасте, когда можно ожидать спада, как это обычно и бывает.

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15 комментариев

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KMR
У Надаля другое телосложение. Он не сможет высушиться,как Джоко. От этого и травмы ног.
Если бы у него были вредные привычки,то вряд ли он бы взял 22 титула
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Verdo
Надаль побухивает? А Федя специалист по траве?
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Tarkovski
Испанцы гедонисты, видимо на это Цыпа намекает. Наесться паэльи, выпить бутылочку другую Сангрии, семейные посиделки - Надалю это не чуждо тоже
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Andrey Shvalbe
Надаль давно позиционировал, что в жизни есть вещи важнее тенниса, тогда как для Новака теннис очевидно самое важное. Но я не думаю, что пару бокалов пива на отдыхе так влияют на форму, что через месяц ты неизбежно травмируешься или вылетишь в первом круге) Просто Рафа изначально физически затратный, плюс врожденные проблемы со стопой - и видимо отсюда предпочтение естественных покрытий.
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Eugenie Nation
Давайте подождем 10 лет, когда научатся находить то, что сейчас не могут
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Sincere
Ответ maalry
он о чем вообще
Наверно намекает, что Рафа любит пожрать и побухать))
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maalry
он о чем вообще
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Юрий Шептухин
Ципа похоже становиться героем желтый прессы вместо теннисиста. Опять Новак виноват, увел из под носа два шлема.
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volens-docens
Ответ Tarkovski
Испанцы гедонисты, видимо на это Цыпа намекает. Наесться паэльи, выпить бутылочку другую Сангрии, семейные посиделки - Надалю это не чуждо тоже
Ну, как будто сербам всё это чуждо (mutatis mutandis).
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Хозяин патриотов
Как всегда идеморасы первые в новости, где есть фамилия Надаль)
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YuChu
Что-то мне грустно читать высказывания Стефа. И его привычки нести околесицу, или, как он сам говорил, «бредсивойкобылы», начинают уже очень надоедать.
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volens-docens
Ответ Nikolay Stavrogin
Да и сам Рафа нередко восхищался режимом и дисциплиной Ноле. Что намекает, что у самого Рафы это не совсем есть. Ну и ещё на это намекают периодически фотки рафы в домашней атмосфере под пивко и покачивание бедрами в клубах) В этом нет ничего удивительного, Ноле пришлось себя, свою физическую форму прокачивать по ходу карьеры, а Рафа генетический шаровик, который не любит качалку, но весь в мышцах с 18 лет. У таких всегда проблемы с дисциплиной. Из ярких примеров - майк тайсон, джон джонс Отсюда в том числе излишняя травматичность.
Впечатления человека, у которого проблемы с дисциплиной, Надаль никогда не производил. Скорее, надо признать, что Джокович - уникум.
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maalry
Ответ Sincere
Наверно намекает, что Рафа любит пожрать и побухать))
молчал бы, глядишь-и за умного б сошел
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