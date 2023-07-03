Кудерметова на вопрос об отношениях с украинскими игроками: «Давайте перейдем к теннису, если вы не против»

Теги Уимблдон WTA Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова рассказала об отношениях с украинскими теннисистками.

Ее об этом спросили после выхода во второй круг «Уимблдона».

– Давайте перейдем к теннису, если вы не против.

– Это важная тема, обсуждавшаяся Всеанглийским клубом.

– Ладно, я отвечу. Я с ними здороваюсь. Некоторые отвечают, некоторые – нет, – сказала Кудерметова на пресс-конференции. 

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11 комментариев

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Anush15
Я заметила , что только в WTA такие вопросы задают
+17
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну других тем нет, разумеется. Вероника молодец, хорошо ответила. Не ведется на гнусные провокации
+15
-2
+13
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justbored
Правильно. От здрасьте язык не отсохнет. Прочее - их проблемы.
+12
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+8
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Olga.t
Хорошо ответила Вероника. Журналисты провоцируют горячую тему, но не получается.
+9
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владимир бредихин
Ответ justbored
Правильно. От здрасьте язык не отсохнет. Прочее - их проблемы.
скажу без иронии умница
+7
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billy_pilgrim
"Это важная тема, обсуждавшаяся Всеанглийским клубом"
Чем она важна? Какая им нахрен разница, вообще кто-нибудь здоровается с кем-то или нет. Они обязаны это делать? Это прописано в правилах? Они профессиональные спортсмены и соперники в первую очередь, а не подружки на вечеринке.

Вообще сколько можно мусолить эту тему?
Оставьте спортсменов в покое. Они вообще никаким боком не причастны к происходящему.
+7
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murzzzzzilka
Прекрасный ответ.
+4
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Юрий Шептухин
Ответ justbored
Правильно. От здрасьте язык не отсохнет. Прочее - их проблемы.
Точно достали уже нытьем своим.
+7
-4
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AminO2
Кстати, очень правильно заметила, что т.н. "украинские теннисистки" непосредственно к самому теннису никакого отношения не имеют.
+5
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Kuning Ass
Ответ Anush15
Я заметила , что только в WTA такие вопросы задают
в ATP украинских игроков практически нет
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