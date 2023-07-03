Кудерметова на вопрос об отношениях с украинскими игроками: «Давайте перейдем к теннису, если вы не против»

Вероника Кудерметова рассказала об отношениях с украинскими теннисистками.

Ее об этом спросили после выхода во второй круг «Уимблдона».

– Давайте перейдем к теннису, если вы не против.

– Это важная тема, обсуждавшаяся Всеанглийским клубом.

– Ладно, я отвечу. Я с ними здороваюсь. Некоторые отвечают, некоторые – нет, – сказала Кудерметова на пресс-конференции.

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