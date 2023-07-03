Кудерметова на вопрос об отношениях с украинскими игроками: «Давайте перейдем к теннису, если вы не против»
Вероника Кудерметова рассказала об отношениях с украинскими теннисистками.
Ее об этом спросили после выхода во второй круг «Уимблдона».
– Давайте перейдем к теннису, если вы не против.
– Это важная тема, обсуждавшаяся Всеанглийским клубом.
– Ладно, я отвечу. Я с ними здороваюсь. Некоторые отвечают, некоторые – нет, – сказала Кудерметова на пресс-конференции.
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Чем она важна? Какая им нахрен разница, вообще кто-нибудь здоровается с кем-то или нет. Они обязаны это делать? Это прописано в правилах? Они профессиональные спортсмены и соперники в первую очередь, а не подружки на вечеринке.
Вообще сколько можно мусолить эту тему?
Оставьте спортсменов в покое. Они вообще никаким боком не причастны к происходящему.