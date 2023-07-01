Уимблдон. Расписание 3 июля. Рублев, Кудерметова, Карацев, Самсонова сыграют в 13:00 мск, Джокович – в 15:30

« » опубликовал расписание первого игрового дня, 3 июля.

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по московскому времени. По традиции первым запуском сыграет действующий чемпион – (2) встретится с Педро Качином.

Далее Винус Уильямс поборется с , а третьим запуском встретится с Хуаном Мануэлем Серундоло.

На Корте №1 игровой день стартует в 15:00 мск. План такой:

(1) – Чжу Линь;

(30) – ;

(7) – .

На всех остальных кортах матчи начнутся в 13:00 по Москве.

(7) первым запуском на Корте №3 сыграет с Максом Перселлом.

(12) начнет день на Корте №18 против , а третьим запуском там (11) встретится с Кэролайн Доулхайд.

На Корте №7 первым запуском сыграет с Люкой ван Ашем.

На Корте №10 игровой день откроют и Кристина Бушка, а завершат – и (20).

(15) стартует против первым запуском на Корте №17.

Полностью расписание здесь.

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