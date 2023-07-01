Уимблдон. Расписание 3 июля. Рублев, Кудерметова, Карацев, Самсонова сыграют в 13:00 мск, Джокович – в 15:30
«Уимблдон» опубликовал расписание первого игрового дня, 3 июля.
На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по московскому времени. По традиции первым запуском сыграет действующий чемпион – Новак Джокович (2) встретится с Педро Качином.
Далее Винус Уильямс поборется с Элиной Свитолиной, а третьим запуском Янник Синнер встретится с Хуаном Мануэлем Серундоло.
На Корте №1 игровой день стартует в 15:00 мск. План такой:
- Ига Швентек (1) – Чжу Линь;
- Ник Кириос (30) – Давид Гоффен;
- Коко Гауфф (7) – София Кенин.
На всех остальных кортах матчи начнутся в 13:00 по Москве.
Андрей Рублев (7) первым запуском на Корте №3 сыграет с Максом Перселлом.
Вероника Кудерметова (12) начнет день на Корте №18 против Кайи Канепи, а третьим запуском там Дарья Касаткина (11) встретится с Кэролайн Доулхайд.
На Корте №7 первым запуском Аслан Карацев сыграет с Люкой ван Ашем.
На Корте №10 игровой день откроют Камилла Рахимова и Кристина Бушка, а завершат – Роман Сафиуллин и Роберто Баутиста-Агут (20).
Людмила Самсонова (15) стартует против Аны Богдан первым запуском на Корте №17.
Полностью расписание здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий