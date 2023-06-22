Руне о победе над Пенистоном: «Он заставляет тебя двигаться, а на траве это непросто»

Теги ATP cinch Championships Хольгер Руне Райан Пенистон Теннис

Хольгер Руне прокомментировал победу над Райаном Пенистоном во втором круге в Queen’s Club.

Он обыграл британца 6:3, 6:4 и вышел в четвертьфинал.

«Думаю, важнее всего то, что я с большой скромностью подошел к игре на этом покрытии и был готов в любой момент адаптироваться. Я уже играл с Райаном в прошлом году, поэтому знал, чего ожидать. До этого я не так много наблюдал за его игрой, но за последний год чаще видел его в туре. Он замечательный игрок, особенно на траве.

Он опасен. Он заставляет тебя двигаться, а все мы знаем, что на траве это непросто. Очень рад, что прошел дальше».

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
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Думаю, важнее всего то, что я с большой скромностью подошел к игре на этом покрытии и был готов в любой момент адаптироваться.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Руняша-скромняша )
+2
0
+2
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