Руне о победе над Пенистоном: «Он заставляет тебя двигаться, а на траве это непросто»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Райаном Пенистоном во втором круге в Queen’s Club.

Он обыграл британца 6:3, 6:4 и вышел в четвертьфинал.

«Думаю, важнее всего то, что я с большой скромностью подошел к игре на этом покрытии и был готов в любой момент адаптироваться. Я уже играл с Райаном в прошлом году, поэтому знал, чего ожидать. До этого я не так много наблюдал за его игрой, но за последний год чаще видел его в туре. Он замечательный игрок, особенно на траве.

Он опасен. Он заставляет тебя двигаться, а все мы знаем, что на траве это непросто. Очень рад, что прошел дальше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе