Циципас о том, как сохранял хладнокровие, уступая сет и брейк в Галле: «Я просто пытался улыбаться. Это вроде бы сработало»

Стефанос Циципас ответил, как сохранял хладнокровие, когда уступал в первом круге в Галле.

Он ушел со счета 6:7(6), 1:3 в матче против Грегуара Баррере. Второй и третий сет закончились со счетом 6:4, 7:6(3) в пользу грека.

«Я просто пытался улыбаться. Это вроде бы сработало. В этот момент ты думаешь: «Я выкладывался на 100%». Я пытался понять, что могу сделать лучше.

Я не слишком стабильно принимал. У него было несколько вторых подач, на которых я пытался многое показать. Я думал, что мог бы принимать намного лучше, и считаю, что психологически это помогло сопернику.

Я естественно чувствую себя у сетки. Я довольно редко играю серв-энд-воллей, и трава позволяет мне использовать его почаще... Моя подача сегодня оказалась мощным оружием, поскольку позволяла идти вперед и немного облегчала мне жизнь у сетки».

Теперь он поборется с Николасом Харри.

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