Александрова о том, что второй год подряд вышла в финал в Хертогенбоше: «То, что я вернулась и хорошо играю, очень радует и придает мне большую уверенность»

Екатерина Александрова прокомментировала победу в полуфинале в Хертогенбоше.

Она обыграла Александру Саснович – 6:1, 7:6(4) – и теперь встретится с Вероникой Кудерметовой.

«Это был достаточно сложный матч. Возможно, первый сет был намного легче второго, но во втором [Саснович] играла намного лучше, и было трудно что-то с этим сделать.

Снова сыграть здесь в финале – это потрясающе. То, что я вернулась сюда через год и хорошо играю, очень радует и придает мне большую уверенность. И мне очень нравится проводить здесь время, поэтому я делала все возможное, чтобы остаться здесь подольше».

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